Allerta Meteo, in arrivo un altro pomeriggio di fenomeni estremi: ESTOFEX lancia l’allarme per nubifragi, grandine e downburst

Allerta Meteo anche oggi pomeriggio in Italia per forti temporali con rischio nubifragi, forti raffiche di vento e grandine: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 2 luglio 2025, alle 8 di domani 3 luglio 2025. In dettaglio, un livello 3 è stato emesso per l’estremo Est dei Paesi Bassi fino alla Germania nordoccidentale, principalmente per fasce di raffiche di vento dannose. Livello 2 invece per Francia nordorientale e Danimarca sudorientale, principalmente per raffiche di vento intense. È possibile grandine di grandi dimensioni, principalmente nella parte occidentale di quest’area pianeggiante. Un livello 1 circonda entrambi gli altri livelli per il rischio di grandine, forti o intense raffiche di vento e forti piogge.

Un livello 1 è stato previsto per parti delle Alpi fino alla Francia sudorientale e all’Italia, principalmente per grandine, forti o isolate raffiche di vento intense e forti piogge. Infine, un livello 1 è stato emesso per parti dell’Algeria settentrionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala una persistente area di alta pressione sopra l’Europa centrale che si sposta lentamente verso Est, portando aria stabile e molto calda verso l’Europa orientale. Questa alta pressione è circondata da correnti più instabili e veloci, specie a Nord e Sud.

Un’onda ciclonica (cioè una zona di bassa pressione in quota) avanza dal Nord/Est dell’Atlantico e raggiunge Norvegia e Svezia meridionale, influenzando l’atmosfera anche a Sud, dove l’aria è più calda e instabile. Ciò contribuisce alla formazione di temporali, specialmente dalla Manica fino a Danimarca e Germania nordoccidentale, dove si prevede una zona di convergenza tra masse d’aria al suolo (cioè i venti si scontrano e salgono, innescando i temporali).

Nel frattempo, un’altra area instabile interessa la Russia sudoccidentale, portando temporali fino al Medio Oriente. L’area calda europea è delimitata da un fronte ondulato che va dalla Biscaglia alla Scandinavia. Si prevede il rischio di temporali localmente forti soprattutto tra Francia nordorientale, Benelux e Germania nordoccidentale.

Allerta Meteo oggi per l’Italia, mappa e previsioni ESTOFEX

In Italia è attesa una giornata calda e instabile, soprattutto sulle Alpi e lungo l’Appennino. L’elevato riscaldamento solare e l’aria più fresca in quota favoriranno la formazione di numerosi temporali, localmente intensi. I fenomeni saranno più diffusi nelle ore pomeridiane e potranno causare forti piogge, grandine e raffiche di vento (downburst). I temporali tenderanno a svilupparsi in montagna ma in alcuni casi potranno spostarsi verso le pianure, indebolendosi progressivamente a causa di uno strato d’aria più stabile nei bassi strati, che limita la crescita verticale delle nubi. Il rischio maggiore è su Alpi, Prealpi e zone interne del Centro.

