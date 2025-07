Allerta Meteo, oggi giornata storica! Al Sud è la più calda dell’anno, al Nord fa freddo come in pieno autunno | DATI LIVE

MeteoWeb

Il Sud Italia sta vivendo quella che con ogni probabilità rimarrà la giornata più calda dell’anno nel complesso del territorio meridionale. La seconda ondata di caldo della stagione (e di questa settimana) sta portando temperature roventi con picchi di oltre +40°C non solo in Sicilia, ma anche in Calabria, Puglia e Campania. Soprattutto in Calabria fa caldissimo con valori oltre i +44°C in diverse località. La buona notizia è che questo caldo ha le ore contate: domani avremo un vero e proprio shock termico, con temperature in picchiata di oltre 15-20°C.

Infatti questa ondata di caldo è pre-frontale rispetto al Ciclone che sta già colpendo il Nord Italia dove fa molto freddo. In pieno giorno, infatti, abbiamo +23°C a Milano e Verona, +22°C a Bologna, Venezia, Mantova, Ferrara e Udine, +21°C a Padova, Pordenone e Rovereto, +20°C a Torino, Genova, Modena, Bolzano, La Spezia e Savona, +19°C a Novara e Trento, +18°C a Como, +17°C a Varese e Belluno. Le città più calde del Nord al momento sono Trieste e Ravenna con appena +26°C, come se fossimo in pieno autunno!

La situazione meteo al Centro: freddo in Toscana, caldo in Umbria

Freddo anomalo anche in Toscana con +26°C a Firenze, +25°C a Prato e Siena, +23°C a Empoli, +22°C a Livorno e Pistoia, +21°C a Pisa e Lucca, +20°C a Viareggio. Inizia a cambiare la situazione da Perugia (+31°C) e giù di lì: +33°C a Terni, Chieti e Viterbo. Ma dal Lazio inizia il caldo più serio. Abbiamo infatti +36°C a Cassino, Ferentino e Pontecorvo, +35°C a Roma, Latina, Tivoli, Formia e Sora, +34°C a Frosinone. Notevoli anche i +35°C a Campobasso nell’entroterra del Molise. E poi al Sud c’è il fuoco. Chi si trova a viaggiare oggi dal Nord al Sud, può vivere nella stessa giornata clamorosi sbalzi termici di oltre venti gradi centigradi in poche ore! Infatti in Basilicata abbiamo +38°C a Pisticci, +37°C a Miglionico, +36°C a Montescaglioso, ma le temperature più estreme si registrano in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Di seguito tutti i dati con le massime parziali giornaliere (e anche le località più fresche in ogni regione, dove il vento soffia dal mare e mantiene l’aria più fresca e umida).

Le temperature di questa mattina in Campania

+41°C a Tortorella, Orria, Morcone, Vitulano, Marigliano

a Tortorella, Orria, Morcone, Vitulano, Marigliano +40°C a Sala Consilina, Pagani, Ispani e Roccapiemonte

a Sala Consilina, Pagani, Ispani e Roccapiemonte +39°C a Benevento, Nola, Alife, Scisciano, Cicciano, Campagna e Padula

a Benevento, Nola, Alife, Scisciano, Cicciano, Campagna e Padula +38°C a Caserta, Capua, Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Atripalda, Montano Altilia, Altavilla Silentina, Battipaglia, Montefalcione, Montesarchio, Acerra, Boscoreale e Casandrino

a Caserta, Capua, Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Atripalda, Montano Altilia, Altavilla Silentina, Battipaglia, Montefalcione, Montesarchio, Acerra, Boscoreale e Casandrino +37°C a Caiazzo, Cava de’Tirreni, Arienzo, Baronissi, Castelvolturno, Marano, Faicchio, Pietrastornina e Lioni

a Caiazzo, Cava de’Tirreni, Arienzo, Baronissi, Castelvolturno, Marano, Faicchio, Pietrastornina e Lioni +36°C a Napoli, Salerno, Avellino, Sorrento, Pomigliano d’Arco, Boscotrecase, Melito, Fisciano, Sapri, Roscigno, Mercogliano e Monteforte Irpino

a Napoli, Salerno, Avellino, Sorrento, Pomigliano d’Arco, Boscotrecase, Melito, Fisciano, Sapri, Roscigno, Mercogliano e Monteforte Irpino +35°C a Vico Equense, Bagnoli Irpino, Baselice e Summonte

a Vico Equense, Bagnoli Irpino, Baselice e Summonte +34°C a Grazzanise

Le temperature di questa mattina in Puglia:

+42°C a Taurisano

a Taurisano +41°C a Nardò

a Nardò +40°C a Galatone e Tuglie

a Galatone e Tuglie +39°C a Supersano, Galatina, Veglie e Acquaviva delle Fonti

a Supersano, Galatina, Veglie e Acquaviva delle Fonti +38°C a Lequile, Crispiano e Squinzano

a Lequile, Crispiano e Squinzano +37°C a Spinazzola, Bitonto, Rutigliano e Francavilla Fontana

a Spinazzola, Bitonto, Rutigliano e Francavilla Fontana +36°C a Bari, Lecce, Foggia, Altamura, Fasano, Putignano e Mottola

a Bari, Lecce, Foggia, Altamura, Fasano, Putignano e Mottola +35°C a Brindisi, Alberobello, Cerignola e Locorotondo

a Brindisi, Alberobello, Cerignola e Locorotondo +34°C a Martina Franca

a Martina Franca +32°C a Taranto, Barletta e Bisceglie

a Taranto, Barletta e Bisceglie +29°C a Vieste

Le temperature di questa mattina in Calabria:

+44°C a Falerna, Feroleto della Chiesa e Sellia Superiore

a Falerna, Feroleto della Chiesa e Sellia Superiore +42°C a Mileto, Rizziconi e Martirano

a Mileto, Rizziconi e Martirano +41°C a Lamezia Terme, Gimigliano, San Pietro di Caridà, Zungri e Belvedere di Spinello

a Lamezia Terme, Gimigliano, San Pietro di Caridà, Zungri e Belvedere di Spinello +40°C a Vibo Valentia, Paola, Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Briatico, Scilla, Joppolo, Cetraro Superiore, San Mauro Marchesato, Orsomarso, San Sosti e Altilia

a Vibo Valentia, Paola, Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Briatico, Scilla, Joppolo, Cetraro Superiore, San Mauro Marchesato, Orsomarso, San Sosti e Altilia +39°C a Amantea, Castrolibero, Castrovillari, Nicastro, Cropalati, San Nicola Arcella e Platì

a Amantea, Castrolibero, Castrovillari, Nicastro, Cropalati, San Nicola Arcella e Platì +38°C a Cosenza, Bisignano, Cittanova e Santa Cristina d’Aspromonte

a Cosenza, Bisignano, Cittanova e Santa Cristina d’Aspromonte +37°C a Catanzaro, Umbriatico e Sant’Alessio in Aspromonte

a Catanzaro, Umbriatico e Sant’Alessio in Aspromonte +36°C a San Giovanni in Fiore, Soverato, Serra San Bruno e Roseto Capo Spulico

a San Giovanni in Fiore, Soverato, Serra San Bruno e Roseto Capo Spulico +35°C a Gambarie in Aspromonte (1.310 metri sul livello del mare)

a Gambarie in Aspromonte (1.310 metri sul livello del mare) +34°C a Villaggio Mancuso (1.290 metri sul livello del mare)

a Villaggio Mancuso (1.290 metri sul livello del mare) +33°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +31°C a Monte Curcio (1.768 metri sul livello del mare)

a Monte Curcio (1.768 metri sul livello del mare) +30°C a Crotone

Le temperature di questa mattina in Sicilia

+43°C a Pozzallo

a Pozzallo +42°C a Scordia, Sigonella, Motta Sant’Anastasia, Sferro, Sinagra, Rodì, Rometta e Saponara

a Scordia, Sigonella, Motta Sant’Anastasia, Sferro, Sinagra, Rodì, Rometta e Saponara +41°C a Scopello, Partinico, Marineo, San Piero Patti e Casteltermini

a Scopello, Partinico, Marineo, San Piero Patti e Casteltermini +40°C a Carlentini, Riesi, Acate, Serradifalco, Nunziata di Mascali, Caronia e Militello Rosmarino

a Carlentini, Riesi, Acate, Serradifalco, Nunziata di Mascali, Caronia e Militello Rosmarino +39°C a Ragusa, Trapani, Enna, Santo Stefano di Camastra, Motta D’Affermo, Gioiosa Marea, Mirto, Montagnareale, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione di Sicilia, Valguarnera Caropepe, Villasmundo e Palagonia

a Ragusa, Trapani, Enna, Santo Stefano di Camastra, Motta D’Affermo, Gioiosa Marea, Mirto, Montagnareale, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione di Sicilia, Valguarnera Caropepe, Villasmundo e Palagonia +38°C a Catania, Giarre, Mascalucia, Marsala, Sciacca, Castell’Umberto, Piraino e Rosolini

a Catania, Giarre, Mascalucia, Marsala, Sciacca, Castell’Umberto, Piraino e Rosolini +37°C a Messina, Siracusa, Caltagirone, Melilli, Letojanni, Calatabiano, Canicattì e Monterosso Almo

a Messina, Siracusa, Caltagirone, Melilli, Letojanni, Calatabiano, Canicattì e Monterosso Almo +36°C a Agrigento, Piazza Armerina e Bisacquino

a Agrigento, Piazza Armerina e Bisacquino +35°C a Palermo, Licata, Acireale, Capo d’Orlando e Valledolmo

a Palermo, Licata, Acireale, Capo d’Orlando e Valledolmo +34°C a Bagheria

Infine, in Sardegna abbiamo +26°C a Olbia, +27°C a Sassari e Porto Torres, +31°C a Iglesias, +33°C a Oristano e +34°C a Cagliari. Qui il caldo più serio ha già mollato e nelle prossime ore le temperature crolleranno ulteriormente.

Dati aggiornati alle ore 13:30.

Tutti i dettagli meteo per le prossime ore nel video di seguito:

