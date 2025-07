Maltempo Liguria, scenari autunnali in piena estate: temporale al largo di Savona, spiagge deserte

MeteoWeb

Un suggestivo temporale marittimo si è formato al largo di Savona, regalando alla Liguria un paesaggio tipicamente autunnale in piena estate. Le spiagge, solitamente affollate a fine luglio, sono deserte di fronte al cielo plumbeo. L’evento è legato alla perturbazione che ha raggiunto il Nord Italia e continua a portare instabilità diffusa. Tra oggi, venerdì 25, e domani sabato 26 luglio, sono previsti rovesci e temporali intermittenti su molte aree del Nord. Fenomeni più isolati potrebbero interessare anche la Toscana, il Nord della Sardegna e localmente alcune zone del Sud.

Il contrasto tra l’aria calda estiva e le correnti più fresche in quota favorisce la formazione di temporali improvvisi, confermando come l’estate italiana, specie al Nord, sia sempre più caratterizzata da fasi instabili e scenari meteorologici insoliti.

