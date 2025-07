Allerta Meteo per grandine grossa oggi in Italia: le regioni a rischio, “Livello 1” ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo per grandine grossa in alcune regioni d’Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 16 luglio 2025, alle 8 di domani 17 luglio 2025. In dettaglio, sono stati emessi livelli 2 e 1 per la Norvegia meridionale, Svezia meridionale e Polonia settentrionale per precipitazioni convettive eccessive. Livelli 2 e 1 per gli Stati Baltici, parti della Bielorussia e parti della Russia principalmente per precipitazioni convettive eccessive e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento convettivo.

Ulteriori livelli 2 e 1 sono emessi per parti della Germania, della Cechia e dell’Austria principalmente per forti raffiche di vento convettivo e, in misura minore, per tornado e precipitazioni convettive eccessive. Livello 1 per l’Italia nordorientale per grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per parti dell’Ucraina, della Romania e della Moldavia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento convettivo e precipitazioni convettive eccessive.

Livelli 2 e 1 emessi inoltre per parti della Turchia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento convettivo e precipitazioni convettive eccessive. Infine, per alcune parti della Georgia è stato emesso un livello 1 per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento convettivo e precipitazioni convettive eccessive.

Il bollettino ESTOFEX

Un robusto anticiclone (area di alta pressione) si trova sul Mare di Norvegia e blocca le perturbazioni. A Sud di questo blocco, una depressione in quota (bassa pressione a media quota) si sposta rapidamente da Sud del Mare del Nord verso la Slovacchia. Un intenso “getto” in quota, con venti fino a 35 m/s a circa 5000 metri d’altezza, parte dall’Irlanda, attraversa la regione alpina e si apre verso Est, riporta il bollettino ESTOFEX.

Più vicino al suolo, una zona frontale inizialmente poco definita si organizza in un fronte vero e proprio, che si sposta dalla Germania alla Polonia, intensificandosi velocemente. La sua parte fredda attraversa le Alpi entro sera e raggiunge i Balcani durante la notte, portando aria più fresca e umida di origine oceanica.

Nel frattempo, un’ondata di caldo persiste sulla penisola Iberica per una dorsale subtropicale, mentre i venti Maestrale e Meltemi rinfrescano leggermente il Mediterraneo. In Turchia le condizioni meteo favoriscono temporali, mentre in Scandinavia permane caldo anomalo sotto l’influenza dell’anticiclone.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

In Italia la situazione meteo vede l’arrivo di una saccatura in quota che attraverserà le Alpi tra sera e notte. Questo passaggio porta aria più fredda in quota, aumentando il contrasto termico (CAPE marginale) e rinforzando il vento verticale (wind shear). Sull’Italia nord-orientale l’energia disponibile (CAPE) potrebbe salire fino a circa 1000 J/kg, creando le condizioni per qualche temporale pomeridiano o serale. Questi temporali potranno generare grandine localmente di dimensioni medio-grandi, specie nelle zone vicine alle Prealpi e verso le pianure costiere. Tuttavia, l’arrivo della saccatura in orario serale/notturno non dovrebbe innescare fenomeni più diffusi o particolarmente violenti. Altrove in Italia il passaggio del fronte freddo porterà solo un aumento della nuvolosità e qualche rovescio sparso, senza rischi significativi.

