Allerta Meteo, nuovo round di temporali e grandine: ecco le 3 regioni più colpite oggi

Allerta Meteo oggi, tra pomeriggio e sera, per piogge intense localizzate, raffiche di vento e grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Il transito di una goccia fredda in quota sull’Europa centrale genera diffusa instabilità al Nordest e sulla Slovenia“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 1 è stato emesso su Trentino orientale, Veneto centrosettentrionale, Friuli Venezia Giulia e Slovenia occidentale per piogge intense localizzate, raffiche di vento e grandine, localmente anche di medie dimensioni. Un più ampio livello 0 per gli stessi fenomeni ma meno probabili/intensi comprende anche il resto del Trentino, del Veneto e della Slovenia, così come parte della Croazia“.

Un livello 0 “è stato emesso anche su buona parte della dorsale appenninica. Qui saranno possibili temporali pomeridiani con locali piogge intense e raffiche di vento. In particolare sull’Appennino Tosco-Emiliano non si escludono grandinate, localmente anche di medie dimensioni“.

Allerta Meteo per il Nord/Est

“Una goccia fredda sull’Europa Centrale si avvicina al dominio previsionale, abbassando i geopotenziali sul Nordest e apportando aria più fredda in quota. Questa traslazione comporterà anche un posizionamento dei massimi della corrente a getto proprio sopra il nordest del paese, con un conseguente aumento del DLS (che arriverà a superare i 30 m/s al nord). I valori di CAPE rimarranno tuttavia abbastanza bassi sul Nordest (massimi intorno agli 800 J/kg) a causa delle correnti di Bora; giusto in serata si avrà un aumento dell’energia potenziale dovuto all’affluire di aria più fredda in quota. I temporali saranno ad innesco diurno, e partiranno in zona alpina e prealpina per poi estendersi verso le pianure a sudest, spinti dal getto in quota“, spiega PRETEMP.

Un livello 1 è stato dunque emesso “su Trentino orientale, Veneto centrosettentrionale, Friuli Venezia Giulia e Slovenia occidentale per piogge intense localizzate e raffiche di vento. Dato l’elevato DLS e la presenza di aria fredda in quota, si ritiene localmente probabile il verificarsi di grandine anche di medie dimensioni”.

Temporali sull’Appennino

“Anche qui i temporali saranno ad innesco diurno“, prosegue PRETEMP. In particolare “sull’Appennino Tosco-Emiliano il CAPE potrà risultare particolarmente elevato (> 2000 J/kg) soprattutto per gli alti valori di umidità sul Tirreno, con DLS intorno intorno ai 20 m/s. Nel resto dell’Appennino, invece, si avranno valori di CAPE e DLS più bassi. Si è scelto di emettere un livello 0 su buona parte della catena appenninica; tuttavia si invita a prestare maggiore attenzione ai fenomeni sull’Appennino Tosco-Emiliano, che potranno risultare localmente intensi, con possibili piogge intense, raffiche di vento e grandine anche di medie dimensioni“.

