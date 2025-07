Allerta Meteo, il fronte freddo si sposta al Sud. Domani al Nord minime sotto i +10°C. E arriva un altro ciclone a metà mese

MeteoWeb

Il fronte freddo si sposta al Sud ma il maltempo continua anche al Nord, con forti venti al Nord/Ovest e nuovi temporali al Nord/Est. Il ciclone che ha mandato l’estate in crisi vive la sua fase clou sull’Italia in queste ore: tra oggi pomeriggio e stasera avremo una nuova ondata temporalesca molto intensa in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, nelle aree già colpite dai forti temporali della scorsa notte dove sono state numerose le esondazioni di fiumi e torrenti. Le temperature stanno crollando ulteriormente: domattina la colonnina di mercurio scenderà fino a +10°C un po’ ovunque in pianura Padana, con picchi addirittura più bassi al Nord/Ovest.

In Piemonte ci aspettiamo temperature minime tra +6 e +7°C tra Torino, Cuneo e Asti, l’area più fredda della pianura Padana: sono valori clamorosi per questo periodo dell’anno. E stasera la neve scenderà fino a 1.800 metri di altitudine sulle Alpi, proprio mentre il fronte freddo sfonderà all’estremo Sud dove fa ancora caldo. In Sicilia abbiamo in questo momento +41°C a Siracusa, +40°C a Priolo, Avola e Cassibile, picchi di +41°C diffusi anche nelle zone interne della piana di Catania tra Sferro, Ramacca e Sigonella. Un’area comunque molto ristretta e isolata, basti pensare che Palermo e Messina non superano i +34°C e addirittura Capo d’Orlando ha avuto una massima giornaliera di appena +31°C, esattamente in linea con le medie stagionali, a testimonianza di quanto sia variegato il clima siciliano. E’ comunque notevole vedere contemporaneamente +22°C a Trieste e +23°C a Venezia mentre a Siracusa ci sono +41°C!

In ogni caso da questa sera irromperà il maestrale che farà sensibilmente diminuire le temperature, con forti temporali che già nel primo pomeriggio infuriano in Calabria. Attenzione al maltempo e al freddo anomalo di domani e dopodomani al Sud, ma anche all’evoluzione a medio e lungo termine che prospetta uno scenario di maltempo persistente per un nuovo Ciclone sull’Europa centrale che continuerà ad alimentare il maltempo al Nord anche la prossima settimana. Ecco perchè l’estate non si riprenderà facilmente da questa crisi. Ecco perchè non tornerà il caldo e non tornerà l’anticiclone: sono le solite fandonie di un circuito mediatico piegato, ahinoi anche nella meteorologia, al catastrofismo climatico.

