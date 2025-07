Allerta Meteo, inizia lungo periodo di maltempo al Nord. Rinfresca al Sud, ma giovedì e venerdì torna il gran caldo. Violento Ciclone nel weekend

MeteoWeb

Anche oggi un po’ di instabilità al Nord, esattamente come da previsioni, al Nord/Est. Ha piovuto nel pomeriggio a Padova, la pioggia ha interessato anche Treviso ed è arrivata fino a Chioggia con temperature scese a +25/+26°C in pianura Padana in pieno giorno. Più fresco ancora in Trentino Alto Adige, dove tutto il territorio sta vivendo un anno senza estate: sembra quotidianamente autunno. Nubi sparse in Emilia e nelle Regioni del Centro, ma senza precipitazioni di rilievo mentre la Sicilia ha vissuto la giornata con il picco della prima ondata di caldo della stagione (qui tutti i dati di oggi), ormai agli sgoccioli.

Spettacolari le immagini satellitari in diretta:

Si notano gli ammassi nuvolosi nella Calabria tirrenica e nella Sicilia settentrionale. Il maestrale, infatti, sta facendo sensibilmente diminuire le temperature. A Reggio Calabria mentre scriviamo ci sono +30°C, ieri alla stessa ora la colonnina di mercurio registrava +37°C. Calo analogo in tutto il Centro/Sud, anche se la vera e propria rinfrescata arriverà nella sera-notte. Capo d’Orlando, sulla costa tirrenica della Sicilia in provincia di Messina, è addirittura già a +28°C in costante diminuzione. E pensare che qualche meteorologo terrorista aveva profetizzato una settimana intera di super caldo senza tregua, o addirittura una “lunga fiammata africana” con persino “cinquanta gradi in Sicilia“. Quante fandonie…

La Sicilia ha raggiunto valori notevoli, comunque solo in casi molto isolati oltre i +42°C e solo nelle zone interne dove ogni anno si raggiungono picchi del genere. Palermo è rimasta sempre sotto i +32°C, come se l’ondata di caldo non avesse mai interessato il capoluogo siciliano. Ha fatto più caldo, con picchi di +37°C, a Catania e Siracusa, ma l’unica località marittima che ha superato i +40°C è stata Pozzallo, dove partono i traghetti per Malta proprio perchè è il punto della Sicilia più vicino al Mediterraneo centrale e quindi al nord Africa. Ed è stato un caso assolutamente isolato.

Le temperature torneranno su valori miti nella giornata di domani, mercoledì 23 luglio, la rinfrescata sarà più decisa e sarà una giornata gradevole. Attenzione, invece, a quello che succederà al Nord nel pomeriggio-sera con temporali molto forti che colpiranno gran parte del territorio, interessando in particolare Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, ma anche alcune aree dell’Emilia Romagna:

Sarà solo l’inizio di una nuova fase di maltempo molto lunga, dovuta all’affondo di un nuovo ciclone atlantico sull’Italia lungo il bordo orientale dell’Anticiclone delle Azzorre, l’assoluto protagonista di questa stagione estiva 2025. Dopodomani, giovedì 25 luglio, il maltempo sarà ancora più intenso su tutto il Nord, con temperature in picchiata su valori molto freschi, tipicamente autunnali, inferiori ai +20°C in pianura Padana.

Sarà proprio l’arrivo di questo nuovo ciclone atlantico ad innescare una nuova ondata di caldo al Sud, una seconda vampata di calore pre-frontale, di origine ciclonica, analoga a quella delle scorse ore. Si tratterà di un risucchio d’aria calda provocato dallo stesso ciclone in discesa dall’oceano Atlantico, che interesserà soltanto l’estremo Sud e durerà pochissimo. Nella giornata di giovedì le temperature, ancora non eccessive all’alba, aumenteranno sensibilmente nel corso della giornata più o meno com’è successo domenica, il 20 luglio, per l’inizio dell’ondata calda delle scorse ore. Il picco del caldo stavolta sarà venerdì 25 luglio, analogo a quanto accaduto ieri – lunedì 21 – con temperature a ridosso dei +40°C in molte località di Calabria e Puglia, oltre che superiori in Sicilia.

E sarà ancora una volta un’ondata di caldo limitata all’estremo Sud e molto veloce: finirà subito, sabato mattina, dopo il picco massimo del caldo nella serata di venerdì:

Sabato, invece, rinfresca in modo più deciso e definitivo. Nel corso della mattinata le temperature crolleranno un po’ ovunque; resisterà un po’ di caldo fino al primo pomeriggio soltanto nelle zone joniche, ma dal pomeriggio anche al Sud Italia arriverà la tempesta atlantica che porterà forte maltempo fuori stagione, venti impetuosi, mareggiate, piogge e temporali che potrebbero proseguire anche domenica in un contesto meteoclimatico tipicamente autunnale, con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie stagionali.

Una tendenza che approfondiremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Ecco, intanto, tutti i dettagli nel video:

