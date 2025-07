Allerta Meteo Milano: domani parchi chiusi per vento e temporali

MeteoWeb

I parchi milanesi rimarranno chiusi per la giornata di domani, domenica 6 luglio, a causa delle forti raffiche di vento, la grandine e i temporali previsti nelle prossime ore. La decisione è stata presa dall’unita di crisi locale (Ucl) che si è riunita oggi nel tardo pomeriggio. In considerazione dell’allerta meteo arancione prevista per la giornata di domani, la decisione è di non aprire i parchi cittadini recintati. Verrà valutato nel corso della giornata, nel caso vi fossero variazioni in senso positivo delle previsioni, se riaprirli o meno. Le indicazioni diramate alla cittadinanza sono di non recarsi neppure nei parchi e nei giardini non recintati. È prevista una chiusura anticipata nel pomeriggio per i cimiteri.

A causa del vento, si raccomanda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

