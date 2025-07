Allerta Meteo, nuovo Ciclone sfonda sull’Italia: forte maltempo al Nord e velocissima vampata di caldo pre-frontale al Sud. Da sabato estate k.o. !!!

MeteoWeb

Situazione meteo scoppiettante sull’Italia in questa fine di luglio che riserva tante sorprese… L’estate sta per prendere una brutta piega: la crisi di inizio luglio impallidisce rispetto alle prospettive di totale collasso stagionale che abbiamo all’orizzonte a partire dal weekend, e poi per la prossima settimana e anche a lungo termine per la prima decade di agosto! Gli ultimi aggiornamenti delle mappe sono davvero incredibili, e la situazione è davvero molto ricca di spunti a breve, medio e lungo termine. Allora andiamo con ordine.

Allerta Meteo: nuovo ciclone atlantico porta forte maltempo al nord e nuova veloce ondata di caldo al Sud

Il nuovo ciclone che si avvicina all’Italia dall’oceano Atlantico ha iniziato a colpire il Nord/Ovest con i primi forti temporali in Piemonte, ed è solo l’inizio di un nuovo brusco peggioramento che stasera, la prossima notte e domani – giovedì 24 luglio – porterà forte maltempo in tutto il Nord, con piogge torrenziali in Lombardia nella notte e poi in rapida estensione su tutto il settentrione. Sarà un maltempo molto intenso che si accentuerà di giorno in giorno con l’avanzata di questo nuovo Ciclone Atlantico sul nostro Paese. Stavolta, infatti, a differenza di Isaac due giorni fa, la tempesta piomberà direttamente nel Mediterraneo, colpendo in pieno l’Italia tra venerdì 25 e sabato 26 luglio.

Allerta Meteo: il richiamo caldo pre-frontale al Sud

Proprio l’arrivo di questo nuovo Ciclone Atlantico, comporterà una nuova ondata di caldo: la seconda della stagione, a distanza ravvicinata rispetto a quella dei giorni scorsi (domenica pomeriggio – lunedì 21 luglio e la mattina di martedì 22, cioè ieri). Questa seconda ondata inizierà in modo timido domani, giovedì 24 luglio, e poi infiammerà il Sud con temperature roventi nella giornata di venerdì 25, ma sarà ancora più veloce della precedente: la fase di caldo estremo durerà meno di 18 ore, tra venerdì mattina e sabato notte. Le temperature supereranno nuovamente i +40°C, ma solo all’estremo Sud (Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) con picchi di +42°C nelle zone interne di Puglia e Calabria e di +45°C nelle zone interne della Sicilia. Il picco del caldo sarà ovunque nel pomeriggio di venerdì 25.

Sabato arriverà una rinfrescata impetuosa, stavolta definitiva: non si profilano nuove ondate di caldo all’orizzonte. Il ciclone sfonda sull’Italia e porterà maltempo anche al Sud, con forti temporali già venerdì in Sardegna e nel Lazio, in rapida estensione sabato già dalla notte e dalle prime ore del mattino a Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Le temperature nel weekend scenderanno sotto le medie del periodo e rimarranno molto basse a lungo, per tutta la fine del mese di luglio e anche ad inizio agosto. Una tendenza che, secondo gli scenari forniti dagli ultimi aggiornamenti dei modelli a lungo termine, si prolungherà anche fino ad agosto inoltrato, per una decina di giorni abbondanti. Mandando l’estate completamente k.o. in tutto il nostro territorio nazionale.

Allerta Meteo: grave escalation del maltempo al Centro/Nord

In questo contesto, il maltempo continuerà a colpire in modo molto intenso il Centro/Nord Italia con forti piogge e temporali anche domenica 27 e soprattutto lunedì 28, anche se non siamo ancora in grado – con 3-4 giorni di anticipo – di fornire i dettagli sulle zone più colpite. Di certo inizierà un periodo di forte maltempo e freddo anomalo proprio nel cuore della stagione estiva, rovinando le vacanze a milioni di viaggiatori che proprio in questo periodo dell’anno hanno da tempo organizzato le loro villeggiature.

Tutti i dettagli nel video:

