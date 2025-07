Allerta Meteo, oggi Italia nella morsa di fenomeni intensi: “attenzione in 3 regioni, rischio allagamenti”

MeteoWeb

“Un cavo d’onda proveniente da nord ovest farà il suo ingresso nella notte e primo mattino sul nord Italia per poi proseguire la sua corsa lungo il versante Adriatico dispensando piogge e temporali anche su Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Toscana e Marche. Attenzione agli accumuli di pioggia consistenti tra Romagna, Marche e Abruzzo, dove potrebbero cadere più di 100mm nell’arco di 12 ore“: è quanto evidenziano gli esperti di ZenaStormChaser, che hanno elaborato un outlook valido per la giornata odierna, in cui è in vigore un’allerta meteo della Protezione Civile. Di seguito tutti i dettagli.

Allerta Meteo per il Nord Italia

“Primi fenomeni già in atto ma nella notte tenderà a formarsi una linea tra pavese, piacentino e mantovano in moto verso est sud est. I fenomeni più intensi riguarderanno l’Emilia-Romagna, con nuclei particolarmente violenti verso le coste romagnole, dove non si escludono grandinate. Temporali intensi anche sullo spezzino in rapido spostamento verso la Versilia“, riporta l’outlook di ZenaStormChaser pubblicato nella tarda serata di ieri.

In giornata “la formazione e traslazione del minimo depressionario verso l’Adriatico determinerà la rotazione delle correnti da nord est, con temporali in moto dal mare verso le coste romagnole. A fine giornata l’accumulo, specialmente tra ravennate, forlivese, cesenate e riminese potrà essere davvero cospicuo con possibili allagamenti (livello 3 emesso per questo motivo)“, concludono gli esperti di ZenaStormChaser.

