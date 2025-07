Allerta Meteo, oggi nuovo pomeriggio-sera con pioggia e grandine: “attenzione in 2 regioni”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 31 luglio 2025, per forti piogge concentrate, grandine con possibili accumuli al suolo (in 2 regioni) e raffiche di vento. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“La contemporanea presenza in quota di un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale sul Mediterraneo occidentale, e di una saccatura sull’Europa nord-orientale, manterrà un flusso nord-occidentale relativamente fresco su gran parte del dominio di previsione, la cui curvatura non presenterà tuttavia particolari ondulazioni. Rimarrà quindi una debole-moderata instabilità, in massima parte forzata dalla presenza di aria calda e umida nei bassi strati; moderatamente fredda in medio-alta troposfera e dai moti orografici“, riporta il bollettino PRETEMP.

“I valori di CAPE difficilmente raggiungeranno i 1000/1200 J/kg, se non concentrati in prossimità dei rilievi dalla circolazione orografica, mentre il wind shear sarà alquanto debole eccetto DLS >20 m/s su Calabria e Sicilia ove il flusso nord-occidentale sarà un poco più intenso. Solo nei bassi strati locali confluenze originatesi nella circolazione entro lo strato limite e la forzante orografica, potranno incrementare leggermente lo shear di basso livello (LLS). Sarà quindi favorito l’innesco di celle irregolari (cluster o pulse storm) ma con accumuli di pioggia non particolarmente elevati (PWAT <30 mm)“, evidenzia il bollettino.

“Si stima un livello 0 per forti piogge concentrate, grandine di piccole dimensioni (possibili accumuli al suolo su Sicilia e Calabria) e brevi raffiche di vento convettive su tutti i rilievi e sulle zone interne peninsulari fino al versante tirrenico, nonché sulle zone interne della Corsica e della Sicilia. I fenomeni saranno in genere pomeridiani o serali e in forma isolata potranno sconfinare nelle pianure limitrofe. Più basso il rischio sulle zone pianeggianti distanti dai rilievi“, conclude PRETEMP.

