Allerta meteo Piemonte, temporali oggi e domani: “attesi fenomeni intensi e diffusi”

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte ha diramato un’allerta meteo per le giornate del 5, 6 e 7 luglio 2025. I bollettini di vigilanza meteorologica e allerta segnalano una fase di marcata instabilità atmosferica con temporali sparsi, anche di forte intensità, soprattutto sulle aree montane e pedemontane, e fenomeni localizzati nelle pianure e colline settentrionali. “Temporali oggi e soprattutto domani. Condizioni meteorologiche molto variabili, con momenti instabili alternate a momenti più asciutti. Rovesci e temporali sparsi si innescheranno nuovamente nel corso del pomeriggio odierno su zone montane e pedemontane, a carattere isolato su aree di pianura e collina specie a nord del Po. I fenomeni più intensi e diffusi sono attesi nel corso della giornata di domani”.

Zone e livelli di allerta

Il bollettino di allerta indica per oggi (5 luglio) e domani (6 luglio) un livello di allerta giallo nelle seguenti zone:

Zone A, B, C, D, G, H, I, L (aree alpine e pedemontane del Piemonte).

Nelle zone E, F e M la situazione resta sotto controllo con allerta verde, corrispondente ad assenza di fenomeni meteorologici significativi.

Per il 7 luglio, la situazione tenderà a una lieve attenuazione ma persisteranno precipitazioni sparse con possibili temporali residui.

Sintesi delle previsioni meteo

5 luglio (pomeriggio/sera): rovesci e temporali sparsi su zone montane e pedemontane, localmente anche in pianura.

6 luglio: fenomeni più diffusi e intensi, con precipitazioni moderate o forti in particolare nelle zone settentrionali e orientali.

7 luglio: instabilità residua con rovesci sparsi e temporali isolati.

