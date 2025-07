Alluvione in Spagna, la DANA colpisce con piogge torrenziali e grandine: Tarazona in ginocchio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ieri pomeriggio una nuova DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha investito la Spagna, causando danni significativi soprattutto a Tarazona, nella provincia di Zaragoza. Le strade del centro si sono trasformate in fiumi in piena: l’acqua ha trascinato auto e cassonetti, allagando abitazioni, negozi e aziende locali. Secondo i residenti, verso le 19 la pioggia si è intensificata a tal punto da ridurre drasticamente la visibilità, come “una cortina d’acqua“.

Nonostante il fiume vicino non si sia esondato, la combinazione di pioggia, grandine e forti raffiche di vento ha provocato l’accumulo di acqua fino a metà altezza dei veicoli. Le celle temporalesche, attivate inizialmente a Nord di Jaca, hanno portato grandine delle dimensioni di noci che ha danneggiato alberi e coltivazioni in pochi minuti.

AEMET ha mantenuto l’allerta arancione per la Ribera del Ebro, Huesca Centro e Sud, Bajo Aragón e Pirenei, prevedendo piogge fino a 40 mm in un’ora e grandine fino a 2 centimetri. Solo nella zona dell’Alto Ebro e dei Pirenei si sono registrati oltre 13.500 fulmini, segnalando una intensa attività elettrica che continuerà anche nel weekend.