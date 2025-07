Maltempo estremo in Spagna: DANA provoca inondazioni nel Nord, centinaia di evacuati

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore il Nord della Spagna, provocando ingenti danni, decine di incidenti stradali e l’evacuazione di centinaia di persone, tra cui moltissimi bambini. A scatenare il caos meteorologico è stata una DANA (Depressione isolata in livelli alti), un fenomeno atmosferico caratteristico della penisola iberica che si forma quando una sacca di aria fredda in quota si isola dalla corrente a getto principale, innescando forti contrasti termici e generando precipitazioni intense e localizzate.

Le regioni maggiormente colpite sono state l’Aragona, il Sud della Catalogna e la provincia di Burgos. Nella notte, l’Agenzia statale di meteorologia spagnola (AEMET) ha emesso un’allerta rossa – il massimo livello di rischio – per l’area della Ribera del Ebro, in particolare nella provincia di Saragozza, e nelle zone interne dell’Aragona. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare spostamenti non necessari e a seguire attentamente le indicazioni diffuse tramite il sistema Es-alert sugli smartphone.

In Aragona, il governo regionale ha attivato la fase di emergenza di protezione civile livello 1. A Tarazona e nella zona del Moncayo, i vigili del fuoco, coadiuvati dai militari dell’Unità di intervento rapido dell’esercito e dalla Guardia civile, hanno operato per ore per liberare strade e abitazioni invase dall’acqua, rimuovere alberi caduti e soccorrere residenti e commercianti rimasti intrappolati nei garage o nei negozi allagati.

La forza dei nubifragi ha avuto ripercussioni anche nella provincia di Burgos, dove oltre 400 persone sono state evacuate da campi estivi: tra questi 186 ragazzi, di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, sono stati trasferiti dalla località di Nela a palazzetti dello sport attrezzati nel comune di Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja; altri 140 minori sono stati evacuati dalla località di Loma de Montija.

Per la giornata di oggi, AEMET ha declassato l’allerta a livello arancione – che indica comunque un rischio meteorologico significativo – per piogge persistenti e grandine nel Sud della Catalogna, in numerosi comuni della Bassa Aragona e nella provincia di Huesca. Resta invece attiva l’allerta gialla, di livello più basso, nel resto dell’Aragona.

Il fenomeno della DANA rappresenta una seria minaccia per il territorio spagnolo: bastano poche ore di pioggia intensa per trasformare corsi d’acqua normalmente tranquilli in fiumi in piena, causando alluvioni lampo, danni economici e rischi per la popolazione.