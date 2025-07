Alluvioni lampo paralizzano il Nord/Est degli USA: New York e New Jersey sott’acqua, stato di emergenza | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge si sono abbattute su ampie zone del Nord/Est degli USA, provocando alluvioni lampo che hanno paralizzato parti di New York e New Jersey. Veicoli bloccati sulle strade, chiusure di linee della metropolitana e la dichiarazione dello stato di emergenza sono state le immediate conseguenze di questo evento meteorologico estremo.

Un’ondata di maltempo eccezionale

Le allerte e gli avvisi per alluvione lampo sono stati emessi per diverse aree del New Jersey, New York, Pennsylvania e regioni circostanti, mentre i forti rovesci si spostavano sulla zona. Il Governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle alluvioni e delle intense precipitazioni, raccomandando ai cittadini di rimanere in casa ed evitare spostamenti non necessari.

Video diffusi sui social hanno mostrato importanti arterie stradali, come a Scotch Plains, New Jersey, completamente invase dall’acqua, con autobus rimasti bloccati. Ritardi significativi hanno interessato anche i servizi di autobus e treni in tutto lo stato.

A New York City il servizio della metropolitana è stato parzialmente sospeso, mentre altre linee hanno subito gravi ritardi a causa degli allagamenti, secondo quanto comunicato dalla Metropolitan Transportation Authority. L’agenzia per i servizi di emergenza di New York ha segnalato su X che alcune parti della città e la regione del Mid-Hudson erano colpite da alluvioni lampo. L’acqua si è riversata nelle stazioni della metropolitana di Manhattan, sommergendo le banchine, con passeggeri costretti a salire sui sedili dei treni per evitare l’acqua.

Importanti arterie stradali di New York, come le corsie in direzione Nord della Saw Mill River Parkway e la Cross Bronx Expressway, sono state temporaneamente chiuse a causa degli allagamenti e di almeno un albero caduto. Soccorritori della Contea di Westchester, New York, sono stati impegnati in interventi di salvataggio di persone intrappolate nei veicoli sommersi dall’acqua.

Situazione critica in Pennsylvania

Un avviso di alluvione è stato emesso anche per Staten Island, dove si sono registrati tra i 10 e i 15 cm di pioggia, secondo il sistema di notifica di emergenza di New York City.

La situazione più critica si è verificata a Mount Joy, nel Sud/Est della Pennsylvania, dove è stata dichiarata un’emergenza disastro dopo che sono caduti oltre 17,8 centimetri di pioggia in meno di 5 ore. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Mount Joy ha riferito di alcune persone con oltre un metro e mezzo d’acqua nelle case e che i soccorritori hanno effettuato 16 salvataggi in acqua, sebbene non siano stati segnalati feriti.

Fortunatamente, già lunedì sera le piogge si sono attenuate e il livello dell’acqua a Mount Joy ha iniziato a diminuire. Anche a Metuchen, New Jersey, circa 54 km a Sud/Ovest di New York City, il sindaco Jonathan M. Busch ha comunicato su Facebook che il centro abitato era stato significativamente allagato, ma che entro lunedì sera i livelli dell’acqua si erano già ritirati. “Sembra che il peggio della tempesta sia passato e, fortunatamente, tutti sono al sicuro“, ha concluso il sindaco.

Nonostante il lento miglioramento, le autorità continuano a monitorare la situazione e a lavorare per ripristinare la normalità nelle aree colpite.

Alluvione lampo a Somerville, in New Jersey (USA)

Alluvioni lampo negli USA, New Jersey sott'acqua