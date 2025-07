Maltempo USA, alluvioni lampo al Nord-Est: due morti nel New Jersey. Continua l’allerta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Due persone sono morte nel New Jersey a seguito delle alluvioni lampo che si sono verificate nel Nord-Est degli Stati Uniti, hanno dichiarato oggi le autorità, mentre la regione si prepara ad altre forti piogge. Un’allerta alluvione è rimasta in vigore fino a stamattina per alcune zone del New Jersey, mentre si prevede che la lenta tempesta estiva continui a colpire la regione del Medio Atlantico fino a metà settimana, secondo il National Weather Service (NWS). “Una massa d’aria estiva ricca di umidità su gran parte degli Stati Uniti orientali/centrali continuerà a causare aree con temporali sparsi o diffusi, capaci di forti rovesci e inondazioni improvvise“, viene spiegato.

Il Governatore del New Jersey ha dichiarato lo stato di emergenza, esortando la popolazione a rimanere in casa. Le autorità di tutta la regione, fino al North Carolina, hanno avvertito delle condizioni di guida pericolose, mentre venivano avviate le operazioni di pulizia in tutta la regione.

Due vittime nel New Jersey

Piogge torrenziali hanno inondato alcune zone di New York, New Jersey, Pennsylvania e Maryland nella notte. Due persone sono morte quando il loro veicolo è stato trascinato in un fiume a Plainfield, una città del New Jersey. I soccorritori intervenuti sul posto non sono riusciti a salvarle, hanno dichiarato le autorità locali. Questo evento segue un’altra tempesta che ha colpito la città il 3 luglio, causando due vittime.

Problemi anche a New York

A New York, i soccorritori hanno esortato chi vive in zone basse o nei diffusi appartamenti seminterrati di dirigersi verso zone più elevate. Torrenti di acqua si sono riversati lungo le principali arterie di Manhattan all’ora di punta serale e i pendolari hanno cercato riparo sotto le pensiline degli edifici e le fermate degli autobus. Diverse stazioni della metropolitana sono state allagate e i passeggeri hanno condiviso sui social media immagini di onde d’acqua che si riversavano oltre le barriere dei biglietti e sui binari elettrificati. Nel centro di Manhattan, decine di passeggeri sono rimasti intrappolati su un treno a causa dell’acqua che ha allagato la stazione di 28th Street.

Gli aeroporti di JFK, LaGuardia e Newark hanno temporaneamente sospeso le partenze da ieri sera, con la cancellazione di decine di voli.

Il meteorologo del Fox Forecast Center, Christopher Tate, ha dichiarato che la Grande Mela ha vissuto durante la notte la sua “seconda ora più piovosa mai registrata“: sono caduti più di 50mm di pioggia in un’ora.

La città non è estranea a fenomeni meteorologici estremi. L’uragano Sandy del 2012 ha ucciso più di 40 newyorkesi e distrutto circa 300 case. L’uragano Ida del 2021 ha causato più di una dozzina di morti a New York e i danni alla metropolitana hanno richiesto anni per essere riparati.

