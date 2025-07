Maltempo USA, piogge da record sommergono interi stati: il ruolo del vapore acqueo nelle alluvioni di luglio

MeteoWeb

Il mese di luglio 2025 verrà ricordato come uno dei più estremi per quanto riguarda le precipitazioni in diverse aree degli Stati Uniti. A confermare la gravità della situazione sono i dati provenienti da numerosi stati, tra cui Florida, New Jersey, New York, Carolina del Nord e Texas, dove piogge torrenziali e inondazioni improvvise hanno messo in ginocchio intere comunità, evidenziando ancora una volta la fragilità del nostro sistema di fronte ai cambiamenti climatici.

Stati in ginocchio: piogge da record

In Florida e lungo la fascia del Mid-Atlantic, piogge particolarmente intense hanno causato un rischio elevato di alluvioni. In meno di 24 ore sono caduti fino a 125 mm di pioggia, con picchi locali anche superiori, trasformando le strade in fiumi e provocando danni ingenti a infrastrutture e abitazioni.

Il New Jersey e New York non sono stati risparmiati: qui temporali violenti hanno causato alluvioni urbane senza precedenti. A New York City si è registrata una delle ore più piovose dal 2021, con pesanti conseguenze sul traffico aereo (migliaia di voli cancellati) e un impatto devastante sulla mobilità cittadina.

Situazione critica anche in Carolina del Nord, dove l’arrivo della tempesta tropicale Chantal ha scaricato quasi 30 cm di pioggia, causando l’esondazione di diversi fiumi, tra cui l’Eno, e battendo vecchi record pluviometrici. Nel Texas, invece, i temporali lenti e persistenti hanno riversato in poche ore la quantità di pioggia normalmente attesa in un’intera estate, provocando esondazioni lampo e purtroppo anche numerose vittime.

Il ruolo chiave del cambiamento climatico

Questi eventi estremi non possono essere considerati semplici anomalie. Il riscaldamento globale, ormai inarrestabile, crea un contesto ideale per favorire fenomeni di questa intensità. Una delle spiegazioni scientifiche alla base di questi episodi è l’equazione di Clausius-Clapeyron, che descrive come l’aria più calda possa contenere una maggiore quantità di vapore acqueo: circa il 7% in più per ogni grado di aumento della temperatura.

In teoria, questa capacità maggiore di trattenere umidità si traduce in precipitazioni più abbondanti quando le condizioni atmosferiche favoriscono la condensazione. Tuttavia, la realtà è ancora più complessa. Il tipo di tempesta, la dinamica dei venti e l’efficienza della condensazione possono far sì che la quantità di pioggia al suolo superi di gran lunga le stime teoriche.

A supporto di questa tesi ci sono le mappe PWAT (Precipitable Water), che hanno segnalato valori record di vapore acqueo durante questi episodi. In alcune aree degli USA si sono toccati oltre 57 mm di contenuto d’acqua nella colonna atmosferica, un dato eccezionale che evidenzia un’atmosfera sempre più “carica” e pronta a scaricare violenti rovesci.

Secondo i dati del Copernicus Climate Change Service, nel 2024 e confermato anche nel 2025, il contenuto globale di vapore acqueo ha raggiunto un massimo storico, con un aumento del 4,9% rispetto alla media 1991–2020. Un circolo vizioso in cui più calore genera più evaporazione, alimentando tempeste sempre più intense e frequenti.