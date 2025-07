“Ammonite”: scoperta ai confini del Sistema Solare sfida l’ipotesi del Pianeta 9

MeteoWeb

Un nuovo oggetto celeste, provvisoriamente designato 2023 KQ14 e soprannominato “Ammonite“, è stato scoperto in orbita attorno al Sole ben oltre Plutone, scuotendo le fondamenta delle teorie che suggeriscono l’esistenza di un 9° pianeta nel nostro Sistema Solare. La scoperta, annunciata su Nature Astronomy da un team di astronomi giapponesi che hanno utilizzato il Subaru Telescope nelle Hawaii, rivela che Ammonite non è un pianeta, ma un sednoide, il 4° mai individuato.

Cosa sono i sednoidi?

Un sednoide è un oggetto transnettuniano con un’orbita estremamente eccentrica, simile a quella di Sedna, uno degli oggetti più distanti conosciuti nel Sistema Solare. Per misurare queste distanze astronomiche, gli scienziati utilizzano l’unità astronomica (au), che corrisponde alla distanza media tra la Terra e il Sole. Mentre Sedna si avvicina al Sole fino a circa 76 au e si allontana fino a 900 au, Ammonite (2023 KQ14) ha un’orbita che lo porta a 66 au dal Sole nel suo punto più vicino e fino a 252 au nel suo punto più lontano.

Ammonite e l’ipotesi del “Pianeta 9”

Negli ultimi mesi, l’ipotesi del Pianeta 9 ha catturato notevole attenzione nella comunità astronomica. A maggio, scienziati a Taiwan hanno trovato indizi della sua possibile esistenza in immagini d’archivio, e a giugno, uno studio congiunto della Rice University e del Planetary Science Institute ha stimato una probabilità del 40% che un 9° pianeta esista.

La ragione principale di questa ipotesi risiede nell’insolito raggruppamento di corpi minori nella Fascia di Kuiper, la regione più esterna del sistema solare. Sei di questi oggetti – Sedna, 2012 VP113, 2004 VN112, 2010 GB174, 2013 RF98 e 2007 TG422 – mostrano orbite altamente allungate ma orientate in modo sorprendentemente simile, suggerendo che siano stati “guidati” dall’influenza gravitazionale di un pianeta massiccio.

Perché Ammonite esclude il Pianeta 9

La scoperta di 2023 KQ14, tuttavia, potrebbe minare questa teoria. L’orbita di Ammonite, infatti, si discosta significativamente da quelle degli altri sednoidi noti. “Il fatto che l’attuale orbita di 2023 KQ14 non si allinei con quelle degli altri 3 sednoidi abbassa la probabilità dell’ipotesi del Pianeta 9“, ha dichiarato Yukun Huang dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone, che ha condotto simulazioni orbitali. “È possibile che un pianeta sia esistito in passato nel Sistema Solare, ma sia stato successivamente espulso, causando le orbite insolite che osserviamo oggi“. Se un nono pianeta dovesse esistere, la sua orbita sarebbe probabilmente ancora più distante dal Sole di quanto finora ipotizzato.

Come è stato scoperto Ammonite

Ammonite è stato scoperto nell’ambito del progetto di ricerca FOSSIL (Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy), da cui deriva il suo soprannome. Il nome “Ammonite” è un richiamo ai fossili di cefalopodi estinti circa 66 milioni di anni fa.

L’oggetto è stato individuato per la prima volta a marzo, maggio e agosto 2023 dal Subaru Telescope e successivamente confermato nel luglio 2024 utilizzando il Canada-France-Hawaii Telescope. La sua presenza è stata poi rintracciata anche in immagini d’archivio risalenti a 19 anni fa, consentendo agli astronomi di calcolare con precisione la sua orbita.