Arriva la “Luna del Cervo”, bassa sull’orizzonte e lontana dal Sole

Il primo plenilunio dell’estate astronomica nell’emisfero settentrionale, noto come “Luna del Cervo“, raggiungerà il suo culmine giovedì 10 luglio, offrendo uno spettacolo suggestivo e alcune peculiarità astronomiche. Questa Luna Piena sarà non solo una delle più basse nel cielo di quest’anno, ma anche la più distante dal Sole in tutto il 2025. Il momento migliore per ammirarla sarà al tramonto di giovedì sera, quando sorgerà sull’orizzonte orientale come un disco arancione. Si consiglia di utilizzare un calcolatore lunare per determinare l’orario esatto del sorgere della luna nella propria località.

Una Luna Piena bassa nel cielo estivo

La Luna del Cervo si troverà nella costellazione del Sagittario, una delle costellazioni zodiacali più riconoscibili dell’estate boreale. Tuttavia, poiché il Sagittario è povero di stelle luminose, non aspettatevi di vederne di vicine alla Luna Piena.

La caratteristica di questo plenilunio di luglio è la sua altezza relativamente bassa nel cielo, seconda solo alla Luna delle Fragole dell’11 giugno. Questa peculiarità deriva dal fatto che un plenilunio è per definizione opposto al Sole nel cielo, riflettendone la posizione. Quando il Sole è al suo punto più alto, come durante il Solstizio d’Estate, la Luna piena si trova al suo punto più basso. Di conseguenza, la Luna del Cervo rifletterà l’arco basso del Sole invernale, sorgendo al crepuscolo nel cielo sudorientale, attraversando il cielo meridionale senza elevarsi troppo sopra l’orizzonte, per poi tramontare a Sud/Ovest all’alba. Questo fenomeno funziona anche al contrario: la Luna Piena più vicina al solstizio di dicembre è la più alta dell’anno.

La vicinanza della Luna del Cervo all’orizzonte per tutta la notte ne amplificherà le dimensioni e il colore percepiti, facendola apparire più grande del solito. Questo fenomeno, noto come “illusione lunare”, è un inganno di percezione del nostro cervello, secondo la NASA.

La Luna più lontana dal Sole

Un’altra peculiarità di questa Luna del Cervo è che sarà la Luna Piena più distante dal Sole di tutto l’anno. Ciò accade perché l’orbita terrestre attorno al Sole è leggermente ellittica. Il 3 luglio la Terra ha raggiunto l’afelio, il punto più lontano dal Sole sulla sua traiettoria orbitale. Poiché la prossima Luna Piena si trova sul lato della Terra opposto al Sole, essa risulta essere la Luna Piena più lontana dall’astro.

Origini del nome

Il nome “Luna del Cervo” deriva dalla crescita di nuovi palchi nei cervi maschi, che in Nord America avviene proprio a luglio, come riportato da Timeanddate.com. Altri nomi tradizionali nativi americani per il plenilunio di questo mese includono “Luna del Salmone”, “Luna del Lampone” e “Luna del Tuono”. Un nome inglese è “Hay Moon” (Luna del Fieno), per la sua vicinanza alla raccolta di metà estate, mentre i nomi celtici includono “Claiming Moon”, “Wyrt Moon”, “Herb Moon” e “Mead Moon”.

Il prossimo plenilunio, la “Luna dello Storione”, sorgerà sabato 9 agosto.