Quattro astronauti in viaggio verso la ISS: oggi il lancio della missione Crew-11

MeteoWeb

Oggi, 31 luglio, è in programma il lancio della missione Crew-11 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il decollo è previsto per le ore 18:09 italiane (12:09 EDT, 16:09 GMT) dal Kennedy Space Center. A bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX voleranno 4 astronauti: Zena Cardman e Mike Fincke della NASA, Kimiya Yui dell’agenzia spaziale giapponese JAXA e il cosmonauta russo Oleg Platonov. Cardman ricoprirà il ruolo di comandante della missione, Fincke sarà il pilota, mentre Yui e Platonov saranno specialisti di missione.

Se tutto procederà come previsto, la capsula Crew Dragon Endeavour – la più utilizzata della flotta SpaceX, giunta alla sua 6ª missione – attraccherà alla ISS sabato 2 agosto intorno alle ore 9 (3 EDT, 7 GMT).

La missione Crew-11

La missione Crew-11 rappresenta l’11ª rotazione operativa di astronauti verso la Stazione Spaziale organizzata da SpaceX nell’ambito del Commercial Crew Program della NASA. L’azienda di Elon Musk ha già portato a termine con successo numerosi voli con equipaggio: oltre alle missioni per la NASA, ha lanciato anche 7 missioni private con astronauti a bordo.

Per alcuni membri dell’equipaggio, questa missione segna una nuova tappa nella carriera spaziale: sarà infatti il 1° volo per Zena Cardman e Oleg Platonov, mentre Kimiya Yui volerà nello Spazio per la 2ª volta e Mike Fincke per la quarta.

Una volta a bordo della ISS, gli astronauti della Crew-11 daranno il cambio ai colleghi di Crew-10, che erano arrivati a marzo e faranno ritorno sulla Terra pochi giorni dopo l’attracco.