Autocisterna GPL va fuori strada ed esplode nel Bolognese, morto l’autista

Nel Comune di Crespellano, in via Lunga, nel Bolognese, un’autocisterna carica di GPL è uscita di strada all’altezza del deposito di una società di logistica e, dopo essere finita nel parcheggio dell’azienda, è esplosa e ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9. L’autista è deceduto: il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto, con 2 persone che hanno riportato ferite lievi. Sul posto i pompieri, i carabinieri, la polizia locale e l’elisoccorso del 118. Per consentire le operazioni di soccorso, la strada Nuova Bazzanese è stata chiusa in entrambe le direzioni all’altezza dell’uscita 11. L’incendio ha provocato un’alta colonna di fumo denso e nero visibile a distanza. Diverse le chiamate preoccupate dei residenti alle forze dell’ordine.