Bambino disperso dal campeggio, proseguono le ricerche a Ventimiglia

È imponente il dispositivo di ricerche attivato per ritrovare Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni, disperso da ieri sera nei pressi del campeggio “Por la mar” di Latte, frazione di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Le ricerche, che finora purtroppo non hanno dato esito, sono proseguite senza sosta per tutta la notte e coinvolgono droni dotati di termocamere, unità cinofile, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, polizia locale, volontari del soccorso alpino e un elicottero in arrivo per le perlustrazioni dall’alto.

Il centro di coordinamento dell’unità di crisi è stato allestito a Latte, a poca distanza dal campeggio da dove Alain si sarebbe allontanato mentre il padre stava montando la tenda.

Secondo le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, il piccolo – che indossava una maglietta bianca e un pantaloncino verde – è stato ripreso alle 19:15 mentre usciva dal campeggio. Un uomo lo avrebbe aiutato ad attraversare la strada, convinto che i genitori si trovassero in un vicino supermercato. Da quel momento, però, si sono perse le sue tracce.