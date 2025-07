Blue Origin e Scout Space lanciano il sensore Owl: sorveglianza orbitale potenziata dall’IA

MeteoWeb

Blue Origin ha annunciato un’importante collaborazione con Scout Space, azienda specializzata nella sicurezza e nella consapevolezza del dominio orbitale (Space Domain Awareness, SDA). Al centro di questa partnership c’è il sensore Owl di Scout, che volerà come primo carico utile operativo sul nuovo veicolo spaziale Blue Ring, sviluppato da Blue Origin. La missione, prevista per la primavera 2026, porterà il sensore Owl in orbita di trasferimento geostazionaria (GTO), per poi posizionarlo in orbita geostazionaria (GEO) dove entrerà in piena operatività. L’obiettivo è duplice: da un lato, testare sul campo le capacità del Blue Ring; dall’altro, fornire uno strumento avanzato per monitorare e classificare oggetti in orbita – dai satelliti ai detriti spaziali – grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.

Blue Ring: una nuova piattaforma modulare per lo Spazio

Blue Ring rappresenta una novità significativa per Blue Origin. Si tratta di una piattaforma satellitare modulare, progettata per ospitare fino a 13 payload e trasportare fino a 4mila kg di strumenti e attrezzature. Grazie alla sua elevata manovrabilità, il veicolo potrà operare non solo in orbita terrestre, ma anche in missioni verso lo Spazio profondo, come la Luna e Marte.

Il lancio avverrà a bordo del razzo New Glenn di Blue Origin, che ha esordito con successo a gennaio 2025 trasportando una versione di prova del Blue Ring. La prossima missione, invece, segnerà il debutto operativo della piattaforma.

Sorveglianza spaziale alimentata dall’IA

Il sensore Owl integrato a bordo del Blue Ring è progettato per rafforzare le capacità di sorveglianza spaziale, considerate sempre più strategiche in un contesto caratterizzato da crescente congestione orbitale e tensioni geopolitiche. Grazie all’intelligenza artificiale, Owl potrà individuare in autonomia eventuali minacce o anomalie, supportando le iniziative per mantenere la superiorità spaziale, in particolare quelle guidate dalla U.S. Space Force.

Un tassello verso il futuro dello Spazio

Con questa partnership, Blue Origin consolida ulteriormente il proprio ruolo nei progetti legati alla sicurezza nazionale e alla gestione del traffico spaziale, settori che diventeranno sempre più centrali nei prossimi anni. Il successo di questa missione potrebbe aprire la strada a nuove collaborazioni e a un utilizzo sempre più diffuso di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per rendere lo Spazio un ambiente più sicuro, monitorato e sostenibile.