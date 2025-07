Incendi Calabria, fiamme alimentate dal vento a Cirò Marina: gli evacuati salgono a 245

MeteoWeb

Sono salite a 245 le persone evacuate dal villaggio turistico “Volvito” di Cirò Marina, in Calabria, a causa di un violento incendio divampato ieri pomeriggio nell’area collinare alle spalle della località costiera. L’evacuazione immediata della struttura è stata disposta da un’ordinanza firmata dal vicesindaco Pietro Mercuri, che ha dichiarato lo stato di emergenza per via dell’avanzare delle fiamme.

In un primo momento circa 200 ospiti, presi dal panico per la rapidità con cui il rogo si stava avvicinando, avevano lasciato autonomamente il villaggio. Poco dopo, su disposizione ufficiale del Comune, è scattata l’evacuazione totale. Le operazioni sono state coordinate dalla Protezione Civile regionale, che ha attivato una task force coinvolgendo le principali associazioni di volontariato della provincia di Crotone.

L’incendio, alimentato dal vento e dalla vegetazione secca, ha raggiunto in breve tempo un’estensione di circa un km. Per contenere le fiamme sono stati impiegati due elicotteri antincendio, ai quali in serata si è aggiunto un Canadair della flotta nazionale, precedentemente impegnato su altri fronti nel Catanzarese e nel Reggino.

Un giovane animatore del villaggio ha riportato una lieve intossicazione da fumo ed è stato trasportato in ospedale. Al momento non si registrano danni strutturali agli edifici, ma sono in corso verifiche da parte dei tecnici comunali e della Protezione Civile per accertare le condizioni di sicurezza prima di autorizzare il ritorno degli ospiti.