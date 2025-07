Caldo e incendi in Grecia: Feneos ancora in fiamme | FOTO

MeteoWeb

Un incendio è divampato ieri pomeriggio in Grecia, nella zona di Feneos, vicino a Corinto, costringendo le autorità a ordinare l’evacuazione di diversi centri abitati. Per fronteggiare le fiamme, che si sono propagate in una pineta montana, sono stati mobilitati oltre 180 vigili del fuoco, supportati da 15 aerei e 12 elicotteri. Fortunatamente, al momento non si segnalano vittime, ma le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficili dalle temperature estreme, che in molte regioni del Paese hanno toccato i +40°C.

Sempre ieri mattina, un elicottero dei vigili del fuoco impegnato nelle operazioni di raccolta d’acqua è precipitato in mare nei pressi di Atene ed è affondato. I 3 membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo e trasportati in ospedale per accertamenti.

In Grecia gli incendi boschivi sono un fenomeno ricorrente durante le estati calde e secche, e quest’anno i vigili del fuoco ne hanno già affrontati numerosi in diverse aree del Paese. Drammatico rimane il ricordo del devastante incendio che nel 2018 colpì la località costiera di Mati, a Est di Atene, causando oltre 100 vittime.