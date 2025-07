Grecia, grosso incendio nell’area forestale di Feneos, in Corinzia: ordini di evacuazione | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio boschivo è scoppiato a mezzogiorno in una fitta foresta di abeti e pini a Feneos, in Corinzia (Grecia), ed è descritto come molto difficile. Le forze antincendio vengono costantemente rafforzate. Come ha dichiarato il Governatore regionale del Peloponneso Dimitris Ptochos a protothema.gr, la situazione è difficile e sono già stati richiesti numerosi mezzi aerei. Anche le autocisterne dei comuni limitrofi stanno arrivando per contribuire a contenere l’incendio il più rapidamente possibile. Attualmente, 115 Vigili del Fuoco, 38 veicoli, 2 aerei e 8 elicotteri stanno operando nella zona, con l’aiuto delle autocisterne comunali che contribuiscono a spegnere l’incendio, che si sta aggravando di ora in ora.

La Protezione Civile, con successive comunicazioni del 112 ai residenti, sta chiedendo loro di spostarsi in zone più sicure. In particolare, ha proceduto all’evacuazione dell’insediamento di Kastania e delle zone di Lafka e Karteri, invitando i cittadini a spostarsi verso Stymphalia. Poco dopo, un nuovo messaggio ha invitato i cittadini che si trovavano nella zona di Drosopigi a spostarsi verso Kalianou e Kefalari.

Secondo quanto dichiarato a ERT dal Vicesindaco della Protezione Civile del Comune di Sikyonia, Yiannis Myttas, le autorità hanno proceduto all’evacuazione di Kastania mentre le fiamme provenienti dall’ampio fronte di incendio si avvicinavano al villaggio.

L’incendio, favorito dai venti che soffiavano nella zona, si è propagato e ha bruciato una zona boschiva, risalendo verso la montagna. Come affermato dal Presidente della comunità di Boura Argyris Srtiftombolas, parlando con ERT, “nella zona l’incendio è esteso ed è fuori controllo, la zona è ricoperta di abeti. Con quest’aria e i mezzi che abbiamo, non possiamo fare nulla”.

La Grecia è alle prese con una forte ondata di caldo.