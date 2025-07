Meteo, ondata di caldo in Grecia: chiude l’Acropoli di Atene, picchi di +43°C

MeteoWeb

L’antica Acropoli di Atene, il sito più visitato della Grecia, ha chiuso le porte al pubblico durante la parte più calda della giornata e lo farà di nuovo domani, mercoledì 23 luglio, a causa di una nuova e prolungata ondata di caldo, ha annunciato il Ministero della Cultura. Questa ondata di caldo, secondo i meteorologi greci, dovrebbe intensificarsi ulteriormente nei prossimi giorni e durare fino a domenica 27 luglio, con temperature che supereranno i +43°C.

“Il sito archeologico di Atene rimarrà chiuso il 22 e 23 luglio tra le 12:00 e le 17:00 ora locale (dalle 9:00 alle 14:00 GMT) a causa delle alte temperature, per la sicurezza di dipendenti e visitatori“, ha dichiarato il sito web culturale del Ministero, Odysseus. L’Acropoli, famosa per il Partenone e altri capolavori risalenti al V secolo a.C., era già stata parzialmente chiusa l’8 e il 9 luglio, così come negli ultimi due anni durante le intense ondate di calore estive.

Ieri, lunedì 21 luglio, la temperatura più alta è stata registrata nella città centrale di Karditsa, con +41,8°C, secondo il sito web meteo.gr dell’Osservatorio Nazionale di Atene. Oggi a mezzogiorno, la città di Sparta, nella penisola del Peloponneso, ha registrato una temperatura di +42,9°C, secondo la stessa fonte.

La Protezione Civile aveva già avvertito domenica che un’ondata di calore prolungata avrebbe colpito il Paese. Per l’Attica, la regione di Atene, le temperature dovrebbero raggiungere i +39°C e i +42°C giovedì 24 e venerdì 25 luglio, secondo le previsioni meteorologiche. Sabato, la capitale greca potrebbe addirittura raggiungere i +43°C, secondo il sito web meteo.gr.

Caldo, vietati i lavori all’aperto in Grecia

Il governo greco ha sospeso oggi il lavoro all’aperto in diverse regioni in previsione di temperature che potrebbero raggiungere i +43°C. Le attività saranno vietate dalle 12:00 alle 17:00, si legge in una nota del Ministero del Lavoro. La circolare riguarda cantieri edili e lavori pubblici, riparazioni navale, nonché servizi di consegna in diverse zone tra cui Atene e destinazioni turistiche come le Isole Ionie e Rodi.