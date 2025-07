Caldo Sicilia: 4° giorno consecutivo con picchi di oltre +40°C nelle zone interne, effetto Maestrale sulle coste

MeteoWeb

Quarto giorno consecutivo con picchi di oltre +40°C nelle zone interne della Sicilia, mentre le zone costiere risentono di un clima molto più fresco rispetto ai giorni scorsi grazie alla rinfrescata delle scorse ore favorita dall’ingresso del Maestrale. Situazione diversa nelle zone interne dell’isola, tra le zone più calde d’Europa, dove in questo periodo dell’anno i +40°C sono spesso e volentieri la routine per settimane e settimane. Tra le temperature più elevate di oggi, segnaliamo: +43°C a Mineo, Borgo Pietro Lupo, Casteltermini, +42°C a Caltagirone, +41°C a Caltanisetta, Aidone, Calderari, Mussomeli, Aragona, Riesi, Giuliana, +40°C a Enna, Ramacca Giumarra, Agira, Castelvetrano, Mazara del Vallo.

Messina, Palermo, Catania e Siracusa, invece, non superano i +32°C, addirittura Messina fa registrare una massima di +30°C. Pozzallo, sulla costa ragusana, non raggiunge neanche i +36°C oggi, ben 10°C in meno rispetto a ieri.

Nelle zone interne continuerà questo grande caldo anche domani, giovedì 24, e venerdì 25 luglio, ma sabato il caldo finalmente finirà grazie ad una rinfrescata importante e molto duratura in tutto il territorio.

