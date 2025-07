Caldo Sicilia, nella zona di Catenanuova oltre +30°C anche di sera: “siamo abituati, l’emergenza calore c’è sempre stata”

MeteoWeb

Una veloce ma intensa ondata di caldo sta colpendo la Sicilia, provocando temperature che superano anche i +40°C in alcune zone dell’isola. Tra le zone più calde della Sicilia c’è sicuramente quella di Catenanuova: in questa zona dell’Ennese intorno alle 19 di oggi si registravano ancora temperature ben oltre i +30°C dopo che in giornata si erano raggiunte punte anche di +40-41°C. Una giornata con un caldo soffocante e l’acqua che arriva ogni due giorni.

La gente si siede al bar ordinando granita e brioche per trovare un po’ di refrigerio. Le brioche sono quelle di Nuccio Daidone, 85 anni, pasticcere da quando aveva 10 anni che continua a lavorare nel suo laboratorio dove i forni sono grandi quanto stanze. “Domani è atteso il picco – dice il figlio Salvo, anche lui pasticcere – ma per fortuna è il nostro giorno di chiusura e andremo in piscina. La difficoltà a cui fare fronte al caldo Catenanuova ci è abituata, e soprattutto anche la carenza di acqua. Finora non abbiamo avuto problemi. L’acqua erogata ogni due giorni è sostenibile. Speriamo che non si allunghi la turnazione”.

Anche il sindaco Antonio Impellizzeri, è ottimista: “l’emergenza caldo a Catenanuova c’è sempre stata – dice – ma non parlerei di emergenza acqua perché, comunque, grazie a quella dei pozzi intercomunali e del lago Cartolari, ai piedi dell’Etna, arriva ogni due giorni“.

