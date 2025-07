Cambiamento climatico: scienza o ideologia? Il dibattito che divide gli esperti

MeteoWeb

di Daniele D’Innocenzio – In principio mi preme consigliarvi il libro “La strega perfetta” di Daniele Mazza e Francesco Marino che si propone di esplorare questi temi con un approccio critico, basato su dati scientifici e modelli fisico-chimici. L’opera analizza il comportamento della CO₂ nell’atmosfera, la sua interazione con la radiazione solare e il suo reale impatto sull’effetto serra, confrontandola con altri fattori come il vapore acqueo, la variazione dell’attività solare e i cicli naturali del clima. Gli autori mettono in discussione il consenso unanime sulla responsabilità della CO₂, evidenziando come le voci dissenzienti siano spesso marginalizzate nel dibattito pubblico. L’opera non nega il cambiamento climatico, ma invita a un’analisi più ampia, che tenga conto di tutti i fattori coinvolti, senza pregiudizi ideologici. Il riscaldamento globale è un fenomeno complesso, che merita di essere studiato con mente aperta e spirito critico, al di là delle semplificazioni mediatiche.

Da qui una domanda semplice ma utile nel momento storico odierno: in base a evidenze reali e soprattutto a dati oggettivi puoi ritenere che il cambiamento climatico esista ed eventualmente sia dovuto all’attività antropica? I più (come ad esempio il tanto di moda in RAI Tozzi M.) risponderebbero a questa semplice domanda asserendo che basandosi sulle evidenze scientifiche e sui dati oggettivi disponibili, si possa affermare che il cambiamento climatico è un fenomeno reale e che l’attività umana (antropica) è il principale fattore che lo sta causando.

A supporto di questa tesi verrebbe affermato che l’aumento delle temperature globali e gli ultimi decenni sono stati i più caldi mai registrati, che il livello medio globale del mare è aumentato di circa 20 cm nell’ultimo secolo, che i ghiacciai in tutto il mondo si stanno ritirando e la calotta artica sta diminuendo sia in estensione che in spessore, che i livelli di CO₂ nell’atmosfera sono aumentati da circa 280 ppm in epoca preindustriale a oltre 410 ppm oggi principalmente a causa delle emissioni antropiche, che si è osservato un aumento nella frequenza e intensità di eventi come ondate di calore, siccità e precipitazioni intense… ecc.

Vengono chiamate a supporto anche organizzazioni come l’’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) che colpevolizzano perfino gli allevamenti e l’agricoltura oltre agli ormai arcinoti combustibili fossili. Si noti però come essi partano da un assunto errato. Si prenda ad esempio l’aumento di temperatura che può essere invece correlato all’attività solare che è completamente aliena alle attività antropiche. Più di mille fisici dell’atmosfera con dati alla mano hanno dimostrato che al più l’attività umana incida al massimo del 2% sul fenomeno globale. Affermare in maniera dogmatica e superficiale che la maggioranza degli scienziati attribuisce all’uomo il cambiamento climatico non è un dato oggettivo rilevante e dimostrabile e non dovrebbe essere usata come argomento principale in una seria discussione scientifica se non altro perché la scienza del clima è complessa ed è solo all’inizio della sua evoluzione.

Si prenda banalmente ad esempio alcune affermazioni del Prof. Prestininzi basate sul manifesto firmato da più di 1500 scienziati. Esaminando l’articolo si presenta una prospettiva diversa sul cambiamento climatico. Eccone alcune considerazioni:

1. Dichiarazione degli scienziati: L’articolo menziona una dichiarazione firmata da circa 1500 scienziati che contestano l’esistenza di un’emergenza climatica. Questo effettivamente dimostra che c’è un dibattito in corso nella comunità scientifica.

2. Ruolo dell’attività solare: Il Prof. Prestininzi sottolinea l’importanza dell’attività solare nel determinare il clima terrestre, un fattore che merita certamente attenzione negli studi climatici.

3. Complessità del sistema climatico: L’articolo evidenzia la complessità del sistema climatico e la difficoltà di attribuire i cambiamenti a singole cause.

4. Critiche ai modelli climatici: Vengono sollevate questioni sulla precisione e affidabilità dei modelli climatici attuali.

5. Impatto economico: L’articolo discute anche le potenziali conseguenze economiche delle politiche climatiche.

Questi punti sollevano questioni importanti che meritano un’analisi approfondita. È evidente che il dibattito scientifico sul clima è più complesso di quanto spesso rappresentato dai media: per questo rimane fondamentale tenere a mente come la scienza progredisca attraverso il dibattito e la revisione continua delle evidenze. E’ fondamentale continuare a esaminare criticamente tutti i dati disponibili e le diverse interpretazioni piuttosto che arroccarsi in posizioni dogmatiche e aprioristiche come quella assunte nell’attuale paradigma della transizione ecologica e del green deal europeo.

Quale sarebbe un migliore approccio per valutare oggettivamente le diverse posizioni scientifiche sul cambiamento climatico?

Bisognerebbe abbandonare il paradigma materialista della questione. L’uomo è solo parte di un sistema complesso chiamato ecosistema. La natura è un sistema perfetto, vitale che si adegua a qualsiasi variazione: si prenda in esame per esempio che a fronte di un aumento di CO₂ il fogliame delle piante è aumentato del 30%. Si consideri il fatto che l’ossigeno viene prodotto da esse nelle ore diurne grazie alla fotosintesi e si traggano le dovute considerazioni. Inoltre il regno vegetale rappresenta l’87% del vivente sulla terra e non sta soffrendo affatto il teorizzato cambiamento climatico. Quando in un mese qualsiasi dell’anno ci sono attivi contemporaneamente 41 vulcani che emettono miliardi di tonnellate di CO₂, ecco loro contribuiscono al cambiamento climatico in forma antropica?

Ulteriore articolo contro questa bizzarra teoria: “Non c’è alcuna emergenza climatica”: oltre 1.600 scienziati hanno firmato la World Climate Declaration.

Mantenendo un approccio più olistico e sistemico alla comprensione dell’ambiente e del clima si sollevano diversi punti interessanti:

1. Visione ecosistemica: l’idea che l’uomo sia parte di un sistema complesso più ampio è certamente valida e verificabile. L’ecosistema globale è infatti un sistema interconnesso e adattivo.

2. Adattabilità della natura: è vero che molti sistemi naturali hanno capacità di adattamento. L’aumento della biomassa vegetale in risposta all’aumento di CO₂ è un esempio di questo fenomeno, noto come “effetto di fertilizzazione da CO₂”.

3. Importanza della vegetazione: il ruolo cruciale delle piante nella produzione di ossigeno e nell’assorbimento di CO₂ è indiscutibile ed oggettivo. La loro “resilienza” è un fattore importante da considerare.

4. Emissioni vulcaniche: I vulcani sono effettivamente una fonte naturale significativa e costante nel tempo di CO₂.

5. Complessità del sistema climatico: l’osservazione sulla complessità del sistema e la molteplicità dei fattori coinvolti è assolutamente oggettiva.

L’articolo condiviso presenta ulteriori argomenti contro l’idea di un’emergenza climatica causata dall’uomo, sottolineando la variabilità naturale del clima e criticando alcuni aspetti delle politiche climatiche attuali. Queste prospettive evidenziano l’importanza di un approccio scientifico aperto e critico, che consideri tutti i fattori e le evidenze disponibili. La scienza del clima è complessa e in continua evoluzione, e un vero dibattito scientifico è fondamentale per progredire nella nostra comprensione. Una priorità della ricerca scientifica sul cambiamento climatico per ottenere una comprensione più completa e equilibrata deve essere quello di avere un approccio olistico e multidisciplinare che si basi su storicità e standardizzazione di dati su un periodo di raccolte di osservazione sufficientemente lungo.

Una semplice metodologia:

1. Approccio olistico: considerare il sistema Terra nel suo complesso, includendo atmosfera, oceani, biosfera, criosfera e litosfera, per comprendere le interazioni complesse tra questi componenti.

2. Multidisciplinarità: integrare conoscenze da diverse discipline come climatologia, geologia, biologia, fisica solare, oceanografia e anche scienze sociali per una visione più completa.

3. Storicità dei dati: esaminare registri climatici a lungo termine, inclusi proxy paleoclimatici come anelli degli alberi, carote di ghiaccio e sedimenti oceanici, per contestualizzare i cambiamenti attuali.

4. Standardizzazione dei dati: sviluppare metodi uniformi per la raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei dati climatici per garantire comparabilità e riproducibilità.

5. Periodo di osservazione esteso: considerare scale temporali sufficientemente lunghe per distinguere tra variabilità naturale e possibili trend a lungo termine.

6. Analisi dei cicli naturali: studiare approfonditamente i cicli climatici naturali, inclusi quelli solari, oceanici e geologici.

7. Valutazione degli impatti ecologici: esaminare come i diversi ecosistemi rispondono ai cambiamenti ambientali nel tempo.

8. Considerazione dei feedback: analizzare i meccanismi di feedback positivi e negativi nel sistema climatico.

Questo approccio potrebbe sicuramente aiutare a superare alcune delle limitazioni degli studi attuali, fornendo al contempo una base più solida per comprendere i cambiamenti climatici passati, presenti e futuri.

Quali potrebbero essere le sfide principali nell’implementare un tale approccio e come si potrebbero superare? La sfida è del cambiamento di paradigma: da materialistico riduzionista a olistico quantistico. Abbandonare il concetto idealistico economico del green deal. Dal cambiamento paradigmatico il cambio di prospettiva potrebbe portare a una comprensione più profonda delle interconnessioni nel sistema terrestre, considerando effetti non lineari e la complessità emergente ponendo sfide che richiederebbero una riformulazione di molti modelli e teorie esistenti, che potrebbero incontrare resistenza nell’establishment scientifico.

L’abbandono del concetto idealistico economico del green deal suggerirebbe di riconsiderare le attuali strategie economiche e politiche legate al cambiamento climatico offrendo opportunità che potrebbero portare a soluzioni più integrate e meno polarizzanti, considerando l’equilibrio tra ecologia ed economia in modo più olistico. L’approccio olistico quantistico potrebbe rivelare dinamiche sottili e interconnessioni non evidenti in un approccio riduzionista ponendo sfide che richiederebbero nuovi strumenti matematici e concettuali per modellare sistemi complessi.

Il ripensamento delle politiche ambientali come necessità per sviluppare politiche che considerino l’ecosistema globale come un tutto interconnesso, piuttosto che concentrarsi su singoli aspetti ponendo sfide che richiederebbero un ripensamento significativo delle strutture e degli approcci delle politiche economiche esistenti. Le ricadute positive sulla ricerca grazie alla multidisciplinarità che potrebbe enfatizzare la necessità di collaborazione tra diverse discipline scientifiche favorendo la metodologia e lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca che integrino approcci quantistici e sistemici. Una leva importante sarebbe quella dell’educazione e della comunicazione che implicherebbe la sfida di comunicare efficacemente questo nuovo paradigma alle persone e ai vari decisori politici: rappresenterebbe un’ottima opportunità che potrebbe portare a una comprensione più profonda e intuitiva dell’ecologia come approccio globale al sistema.

Questo cambiamento di paradigma è si ambizioso e potenzialmente trasformativo. Potrebbe portare a una comprensione più profonda e nuanced del nostro pianeta e del nostro ruolo in esso. Tuttavia, richiederà un significativo riorientamento del pensiero scientifico, politico ed economico.