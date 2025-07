Cani lasciati ore al sole sui balconi, LNDC Animal Protection avverte: “è reato e può costare fino a 2 anni di carcere”

MeteoWeb

“Il caldo torrido di questi giorni non sta fermando un’abitudine purtroppo ancora troppo diffusa: lasciare il cane ore e ore sul balcone, esposto al sole cocente, senza riparo, senza acqua e senza possibilità di entrare in casa. Un comportamento grave, ingiustificabile e – va sottolineato – vietato dalla legge”. LNDC Animal Protection lancia un monito ai cittadini: lasciare un animale in queste condizioni può configurare il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, previsto e punito dall’art. 727 del Codice Penale con l’arresto fino a 1 anno e con la multa da 5.000 a 10.000 euro, e di maltrattamento di animali, previsto e punito dall’art. 544 ter del Codice Penale con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

“Tenere un cane sul balcone per ore, sotto il sole o esposto alle intemperie, senza ombra o acqua, non è solo un gesto incivile ma può costituire reato”, dichiara Alessandra Itro – Responsabile Animali Familiari LNDC Animal Protection. “Chi ama davvero il proprio animale non lo tratta come un oggetto da lasciare fuori casa, ma come un membro della famiglia da proteggere e accudire”.

“Con le temperature sempre più elevate, la permanenza forzata in spazi esposti alla luce solare e al caldo come balconi, terrazze o cortili assolati può provocare disidratazione, colpi di calore, sofferenza e persino la morte dell’animale. LNDC Animal Protection invita chiunque sia testimone di situazioni del genere a non voltarsi dall’altra parte, ma a segnalare tempestivamente il fatto alle forze dell’ordine o alla Polizia Locale, che hanno l’obbligo di intervenire”, si legge ancora nel comunicato.

“Ogni cittadino può fare la differenza”, continua Itro. “Un semplice gesto, come una telefonata alle forze dell’ordine, può salvare una vita”.