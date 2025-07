Centinaia di incendi in Serbia, emergenza nel Sud

MeteoWeb

Da alcuni giorni la Serbia è alle prese con centinaia di incendi, di varia entità, che stanno interessando diverse aree del Paese. Le squadre di pronto intervento sono al lavoro senza sosta per contenere i roghi e impedire che si diffondano in modo incontrollato. Le alte temperature e i forti venti stanno aggravando la situazione, ma le fiamme sono spesso anche il risultato di negligenze umane o, in alcuni casi, di atti dolosi. Particolare preoccupazione desta la situazione nelle regioni meridionali di Prokuplje e Kursumlja, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità invitano la popolazione alla massima cautela e responsabilità.