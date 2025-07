Il cervello attiva le difese immunitarie prima del contagio: la scoperta in realtà virtuale

MeteoWeb

Un team internazionale di neuroscienziati e immunologi ha pubblicato su Nature Neuroscience uno studio che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell’interazione tra cervello e sistema immunitario. I ricercatori, guidati da Andrea Serino e Camilla Jandus, hanno scoperto che il cervello umano può anticipare l’arrivo di una minaccia infettiva nello spazio peripersonale — ovvero l’area immediatamente circostante il corpo — e attivare una risposta immunitaria innata, ancora prima che avvenga un contatto fisico con l’agente patogeno. Questa reazione anticipatoria è stata osservata in un ambiente controllato di realtà virtuale (VR), in cui avatar umani con segnali evidenti di malattia (come tosse o eruzioni cutanee) si avvicinavano ai partecipanti.

Il sistema peripersonale: una barriera sensoriale protettiva

Il nostro cervello dispone di un sofisticato sistema di difesa spaziale chiamato sistema dello spazio peripersonale (PPS), che integra stimoli visivi, tattili e uditivi per rilevare potenziali minacce vicine al corpo. Fino ad oggi era noto il suo ruolo nella reazione a stimoli fisici, come oggetti in rapido avvicinamento. Questo studio dimostra che il PPS è in grado anche di rilevare segnali sociali di malattia — come il volto di una persona che tossisce — e di preparare l’organismo a difendersi, pur senza contatto diretto.

Lo studio: tra realtà virtuale, EEG e risposta immunitaria

1. Esperimento comportamentale

In un esperimento condotto su 248 giovani adulti, i partecipanti indossavano un visore VR e venivano avvicinati da avatar digitali. Alcuni mostravano sintomi di malattia, altri apparivano sani o spaventati. I volontari dovevano reagire a stimoli tattili sul viso mentre gli avatar si avvicinavano. I risultati mostrano che la reattività al tatto aumentava significativamente quando un avatar “malato” entrava nello spazio peripersonale.

2. Risposte cerebrali anticipate

Le analisi EEG e fMRI hanno evidenziato che l’avvicinarsi di avatar infetti attivava regioni cerebrali multisensoriali — come il precuneo, il giro precentrale e l’insula anteriore — associate all’integrazione sensoriale e alla consapevolezza spaziale. Queste attivazioni erano più intense e precoci rispetto a quelle suscitate da volti neutrali o paurosi.

3. Attivazione del sistema immunitario

Parallelamente, ai partecipanti sono stati prelevati campioni di sangue prima e dopo l’esposizione alla VR. In chi era stato esposto ad avatar infetti si è riscontrato un aumento dell’attività delle cellule linfoidi innate (ILC), un segno precoce dell’attivazione immunitaria. Sorprendentemente, la risposta era simile a quella provocata da una vaccinazione antinfluenzale reale, e superiore rispetto a quella indotta da avatar paurosi o neutri.

Cervello e immunità: un dialogo che parte dal rischio, non dal danno

L’esperimento dimostra che il cervello umano può innescare una risposta immunitaria sulla base di informazioni visive e sociali, prima che l’infezione si verifichi davvero. Questo processo proattivo è mediato dalla connessione tra aree cerebrali sensoriali, la rete della salienza (insula, corteccia prefrontale mediale, corteccia cingolata anteriore) e l’ipotalamo, snodo cruciale dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), noto per il controllo ormonale delle risposte allo stress e alle infezioni.

Le modifiche nella connettività tra queste aree suggeriscono l’esistenza di un asse neuro-immunitario che risponde alle minacce di infezione sulla base del loro avvicinamento, anche se solo virtuale.

Implicazioni e prospettive future

Questa scoperta apre nuove strade per comprendere:

come il cervello valuta le minacce infettive prima del danno;

come il sistema immunitario può essere “preallertato” da segnali sociali;

possibili applicazioni in ambito clinico, per esempio nella prevenzione di infezioni ospedaliere o nella diagnosi precoce di disturbi neuroimmunitari;

implicazioni evolutive del comportamento di evitamento sociale come meccanismo protettivo.

Lo studio, frutto di un’integrazione tra neuroscienze, immunologia e tecnologia immersiva, conferma che il confine tra percezione e fisiologia è più sfumato di quanto si pensasse. Il cervello non aspetta il danno per reagire: osserva, valuta e prepara il corpo alla difesa. Anche in un mondo digitale.