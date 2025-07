Chi era l’uomo morto sul Gran Sasso: imprenditore e amante della montagna

MeteoWeb

E’ l’imprenditore Nino Scipioni, 83 anni dell’Aquila, storico concessionario di auto, appassionato di montagna e di rugby, l’uomo trovato senza vita oggi sul Gran Sasso da due escursionisti. “La notizia della tragica scomparsa di Nino Scipioni – dice in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – ci lascia attoniti e profondamente addolorati. Con lui se ne va non solo uno storico imprenditore dell’Aquila, ma anche un uomo appassionato, legato visceralmente alla sua terra e a quella montagna che tanto amava, e che purtroppo lo ha accolto nel suo ultimo viaggio. Il suo nome è legato alla storia economica e sociale dell’Aquila, e il ricordo del suo impegno rimarrà vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo a loro con affetto e rispetto”.