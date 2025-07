Maltempo, le città della Cina centrale combattono inondazioni causate da piogge record | VIDEO

MeteoWeb

Un nubifragio estivo record nella provincia centrale cinese di Hubei ha scaricato più di un mese di pioggia in sole 12 ore sulla contea di Xianfeng, costringendo le autorità a mettere in salvo 18.000 persone, chiudere le scuole e sospendere i servizi di autobus. Impetuosi torrenti di acqua color ruggine hanno travolto le auto nella contea di 300.000 abitanti, colpita dall’alluvione nella sera di lunedì 30 giugno, mentre in un’area cadevano oltre 350mm di pioggia.

I media statali hanno riferito che oltre 18.000 persone sono state messe in salvo, mentre le forniture di acqua ed elettricità sono state interrotte, causando la chiusura delle scuole e la sospensione dei servizi di autobus.

I meteorologi cinesi attribuiscono la causa delle piogge più intense e frequenti ai cambiamenti climatici, affermando che le comunità nelle zone montuose sono particolarmente vulnerabili alle inondazioni improvvise, mentre le aree rurali mancano di capacità di previsione. “Prevedere con precisione l’intensità e l’esatta posizione delle forti piogge rimane una sfida, soprattutto con i cambiamenti climatici e la complessità del territorio delle aree rurali”, ha affermato Meng Gao, specialista in modelli climatici presso la Hong Kong Baptist University.

Le inondazioni nella provincia centrale dell’Henan hanno ucciso tre persone e cinque sono state disperse dopo che oltre 220mm di pioggia sono caduti su due città rurali in tre ore, secondo quanto riportato dall’emittente statale CCTV.

La scorsa settimana, le inondazioni hanno colpito la città sudoccidentale di Rongjiang, nella provincia di Guizhou, due volte in quattro giorni, con 72 ore di pioggia pari al doppio della media di giugno, uccidendo sei persone e costringendo decine di migliaia di persone a mettersi in salvo.