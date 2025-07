Clima, i DATI ufficiali su Giugno 2025: è stato il più fresco degli ultimi tre anni

MeteoWeb

Il mese di Giugno 2025 che si è concluso pochi giorni fa, nonostante sia stato accompagnato da toni catastrofisti sul “caldo senza precedenti” che avrebbe attanagliato l’Italia, l’Europa e il Pianeta intero, non è stato il più caldo della storia sulla Terra. Il dato arriva dalla prima analisi ufficiale del dataset ERA5. L’anomalia termica globale del mese sul nostro Pianeta si è attestata a +1,30°C rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900), che è un dato notevole di caldo ma non è il più grande di sempre. Anzi. E’ in netto calo rispetto al caldo di Giugno 2024: lo stesso mese di un anno fa aveva fatto molto più caldo nel nostro Pianeta con un’anomalia addirittura di +1,50°C. Rispetto a un anno fa, quindi, quest’anno il mese di Giugno è stato più fresco di 2 decimi di grado.

Anche due anni fa, nel Giugno 2023, sulla Terra aveva fatto più caldo di quest’anno. Ecco perchè diciamo, per parafrasare la narrazione dei catastrofisti (secondo cui “c’è così tanto caldo che abbiamo battuto un nuovo record, non faceva così caldo da ieri“), che quello di quest’anno è stato il mese di Giugno più fresco degli ultimi tre anni sul Pianeta. L’anomalia di quest’anno, inoltre, è stata molto simile a quella di Giugno 2020 e di Giugno 2019 che, cinque e sei anni fa, si erano conclusi con uno scarto dalla norma di +1,23 e +1,22°C, pochi centesimi di grado sotto il Giugno di quest’anno. Insomma, abbiamo avuto il Giugno più fresco degli ultimi tre e in linea con i mesi di Giugno di cinque e sei anni fa.

I dati ufficiali non smontano affatto il trend del riscaldamento globale sul lungo periodo, ma smontano la narrazione catastrofica che esaspera questa tendenza naturale raccontandola con scenari apocalittici:

E’ bene considerare che il confronto di questa anomalia storica è con la media del cinquantennio 1850-1900, quindi ad oltre 150 anni fa. Significa che in media sulla Terra oggi abbiamo circa 1°C in più rispetto a un secolo e mezzo fa. Una realtà molto lontana dai catastrofismi da cui i cittadini sono quotidianamente bombardati.

Clima: le anomalie termiche di Giugno 2025 in Europa

In Europa l’anomalia è stata più significativa nei settori sud/occidentali del continente, con un picco mensile di +4,5°C rispetto alla norma in una piccola area compresa tra la Spagna orientale e l’arcipelago delle isole Baleari. Ecco perchè il Mediterraneo è così caldo in quella zona, che tra l’altro tra Marzo e Maggio aveva vissuto una fase molto fresca ed eccezionalmente piovosa.

L’Italia, invece, è stata coinvolta in modo marginale da quest’anomalia, e addirittura al Sud e in Sicilia abbiamo avuto un Giugno assolutamente normale, in linea con le medie storiche.