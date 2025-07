Clima, Nullis (OMM): “il mondo dovrà convivere con ondate di caldo estreme”

MeteoWeb

Il mondo dovrà imparare a convivere con le ondate di calore estreme. Lo ha dichiarato l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) mentre gran parte dell’Europa fa i conti con una forte ondata di caldo. “A causa del riscaldamento globale indotto dall’uomo, il caldo estremo sta diventando più frequente e intenso. È qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere“, ha dichiarato la portavoce dell’OMM, Clare Nullis, in una conferenza stampa a Ginevra.

Un’ondata di calore persistente ha colpito l’Europa meridionale, con un’estensione geografica “senza precedenti” in Francia, portando temperature record in Spagna, Portogallo e nel Mediterraneo. Sebbene luglio sia tradizionalmente il mese più caldo dell’anno nell’emisfero settentrionale, Nullis ha spiegato che tali ondate di calore così presto in estate sono eccezionali, sebbene si siano verificate in passato. Ha spiegato che l’Europa occidentale è soffocante a causa di un forte sistema di alta pressione che “intrappola l’aria calda dal Nord Africa sulla regione”.

Uno dei fattori aggravanti di questa ondata di calore è la temperatura eccezionalmente elevata del Mar Mediterraneo: una media di +26,01°C, secondo i dati del programma europeo Copernicus registrati domenica, un record per giugno.

Secondo la portavoce, le isole di calore urbane stanno peggiorando la situazione nelle città, a causa della mancanza di vegetazione che assorba questo calore e dei terreni artificiali che lo riflettono. “È importante sottolineare che ogni decesso correlato al caldo è prevenibile: abbiamo le conoscenze e gli strumenti, possiamo salvare vite umane”, ha aggiunto. Secondo l’OMM, sono necessarie allerte tempestive su queste ondate di calore e piani d’azione coordinati per proteggere le popolazioni, due ambiti in cui i meteorologi stanno migliorando. Inoltre è probabile che questo tipo di situazione peggiori in futuro.