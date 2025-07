Cna Calabria: “riaperto lo sportello per i contributi al fotovoltaico, una boccata d’ossigeno per le imprese”

MeteoWeb

“Una grande opportunità per il tessuto economico calabrese. Tagliare i costi energetici in un momento in cui questi hanno avuto un’impennata e in cui i venti di guerra non garantiscono stabilità di mercato, significa dare ossigeno agli imprenditori in una terra in cui fare impresa non è facile”. Lo afferma il presidente Cna Calabria Giovanni Cugliari in merito al decreto di riapertura da domani e fino al 30 settembre dello sportello per richiedere le agevolazioni nella realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo. “Per la Cna è una vittoria – continua Cugliari -, il frutto di due anni di incontri e confronti con il governo che hanno visto la confederazione nazionale in prima linea fino alla richiesta di riaprire lo sportello dando ancora tempo agli artigiani di presentare domanda. Il futuro è green. Le energie rinnovabili consentono di limitare le emissioni nell’ambiente e sono linfa per chi ha a che fare con i costi ormai spropositati dell’energia”.

La misura prevede contributi a fondo perduto in conto impianti, destinati alle piccole e medie imprese che investono in impianti solari fotovoltaici o mini-eolici, finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica per autoconsumo immediato o accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore (autoconsumo differito). Il bando è aperto a tutte le Pmi operanti in Italia. L’agevolazione è concessa in base a una graduatoria nazionale, per progetti con spese ammissibili tra 30.000 euro e 1 milione di euro.

Le percentuali di contributo sono: