Colata di detriti tra San Vito di Cadore e Cortina, rimozione in corso | VIDEO

“La colata detritica scesa questa notte sull’Alemagna tra San Vito e Cortina è sotto controllo“: è quanto ha riportato il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi. “Sono cominciate le operazioni di rimozione del materiale ma il fronte di frana rimane molto esteso. La strada 51 rimane chiusa e sono disposte le deviazioni in loco a Tai e a Cortina per la viabilità alternativa Alle 10.30 è prevista una riunione in municipio a San Vito con Regione (Protezione Civile e Difesa del Suolo), Provincia, Comune, Anas, Prefetto, Arpav, geologo, e forze dell’ordine. Saranno prese le decisioni in merito alle operazioni di sgombero della strada e di monitoraggio“.