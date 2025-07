Colata detritica verso valle, chiusa statale tra San Vito di Cadore e Cortina | VIDEO

MeteoWeb

Chiusura nella notte della SS51 di Alemagna tra San Vito di Cadore e Cortina, in provincia di Belluno a causa di una colata detritica. Quest’ultima, secondo quanto riportato dall’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, sta ancora trasportando a valle ingenti quantitativi di materiale.

