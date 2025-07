La cometa interstellare 3I/ATLAS è una tecnologia aliena? La nuova ipotesi di Avi Loeb

MeteoWeb

La cometa interstellare 3I/ATLAS è una tecnologia aliena? È quanto si chiedono in un articolo lo scienziato Avi Loeb e colleghi. Avi Loeb è un professore di astronomia ad Harvard, diventato famoso nel 2017 dopo la scoperta di ‘Oumuamua, il primo oggetto interstellare noto ad aver attraversato il nostro Sistema Solare. Mentre la maggior parte degli scienziati offriva spiegazioni naturali, Loeb fece notizia suggerendo che potesse trattarsi di una sonda artificiale proveniente da una civiltà aliena.

Questa idea avrebbe potuto essere scartata a priori se fosse arrivata da qualcuno meno qualificato. Ma l’affiliazione di Loeb ad Harvard le conferiva autorevolezza, e aveva ragione. La strana forma a sigaro di ‘Oumuamua e la sua inspiegabile accelerazione si adattano allo stereotipo hollywoodiano di un’astronave. Ha accelerato leggermente mentre lasciava il Sistema Solare, probabilmente a causa del degassamento simile a quello di una cometa. Eppure non sono mai stati osservati gas o polvere.

L’accoglienza riservata a Loeb è stata gelida. Molti ricercatori tradizionali si rifiutano persino di menzionare le sue idee negli articoli pubblicati. Ma Loeb non si è tirato indietro. Ha avviato il Progetto Galileo nel 2021 per esplorare i cieli alla ricerca di artefatti tecnologici. Ha persino esplorato i fondali oceanici. A metà del 2023, Loeb ha annunciato il ritrovamento di sferule metalliche nel Pacifico, sostenendo che potrebbero essere frammenti di un meteorite interstellare artificiale ma altri scienziati sono fortemente in disaccordo.

Ora Loeb sta considerando l’oggetto interstellare 3I/ATLAS, recentemente scoperto, come un potenziale esempio di tecnologia aliena. In un articolo scritto a quattro mani da Adam Hibberd e Adam Crowl, espone nove idee coerenti con la sua ipotesi di un visitatore alieno intenzionale. In un articolo pubblicato su Spaceweather.com, ne vengono esaminate alcune:

l’orbita di 3I/ATLAS è stranamente parallela a quella terrestre. Si trova entro 5 gradi dal piano dell’eclittica, una coincidenza con una probabilità di solo lo 0,2%. Il piano dell’eclittica è un bersaglio stretto e le probabilità che una cometa interstellare casuale lo colpisca così da vicino sono basse. 3I/ATLAS si avvicinerà a tre pianeti durante la sua visita: Venere (0,65 UA), Marte (0,19 UA) e Giove (0,36 UA). La probabilità cumulativa di un simile incontro triplo è di circa lo 0,005%. Tuttavia, è il tipo di schema che ci si potrebbe aspettare da un’indagine planetaria. 3I/ATLAS è in rotta per evitare la Terra. Al perielio (il punto di massimo avvicinamento al Sole), 3I/ATLAS e la Terra si troveranno su lati opposti del Sole. “Questo potrebbe essere intenzionale per evitare osservazioni dettagliate da parte di telescopi terrestri quando l’oggetto è più luminoso o quando vengono inviati dispositivi sulla Terra da quel punto di osservazione nascosto”, scrive Loeb in un blog post. Sebbene la maggior parte degli astronomi creda che 3I/ATLAS sia una cometa, “non si riscontrano caratteristiche spettrali del gas cometario nelle osservazioni spettroscopiche di 3I/ATLAS”, osserva Loeb. Questo è tutt’altro che conclusivo. Innanzitutto, 3I/ATLAS è ancora molto lontana e le sue caratteristiche spettrali potrebbero essere semplicemente troppo deboli per essere osservate. Cosa ancora più importante, le nuove immagini del telescopio Gemini North mostrano 3I/ATLAS esattamente come una cometa con un normale involucro gassoso. 3I/ATLAS ha due possibilità di eseguire una manovra di Oberth. Durante i suoi approcci ravvicinati al Sole e a Giove, 3I/ATLAS potrebbe accendere i suoi motori (se ne ha) e diventare un residente permanente del Sistema Solare. Questo è esattamente ciò che una sonda esplorativa potrebbe voler fare.

Presi insieme, questi punti sembrano più una serie di curiose coincidenze che una prova convincente dell’esistenza di tecnologia aliena. Anche gli autori lo ammettono: “questo articolo si basa su un’ipotesi notevole ma, come mostreremo, verificabile, a cui gli autori non aderiscono necessariamente, ma che merita certamente un’analisi e una relazione“, hanno scritto.