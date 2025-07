Costruita la più grande turbina eolica al mondo: luogo e data di entrata in funzione

MeteoWeb

La costruzione della più grande turbina eolica al mondo è stata completata a Schipkau, nel Brandeburgo, come confermato da gennaio Claus, portavoce della società operatrice Gicon, in una dichiarazione all’emittente radiofonica pubblica rbb. La base con gli elementi di guida per la torre interna è stata montata nei giorni scorsi. L’infrastruttura è la più alta a livello globale e la prima nel suo genere, con un’altezza del mozzo di 300 metri e un’estensione totale di 365 metri considerando le pale. L’entrata in funzione, inizialmente prevista per quest’anno, è stata posticipata al 2026, una scelta motivata dalla necessità di precisione piuttosto che di velocità, come spiegato dallo stesso Claus: “progetti faro come questo traggono valore dall’esperienza acquisita durante la realizzazione”, ha detto.