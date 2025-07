Scoperto un giacimento gigantesco di petrolio e gas in Europa: svolta negli equilibri energetici

MeteoWeb

Central European Petroleum (CEP) ha annunciato la scoperta del più grande giacimento convenzionale di idrocarburi nella storia della Polonia e uno dei più importanti in Europa negli ultimi dieci anni. Il ritrovamento è avvenuto nel pozzo Wolin East 1 (WE1), situato circa 6 chilometri al largo della città portuale di Świnoujście, nel nord-ovest del Paese, nel Mar Baltico. Secondo le stime preliminari, il sito WE1 conterrebbe 22 milioni di tonnellate di petrolio recuperabile e condensati, insieme a 5 miliardi di metri cubi di gas naturale di qualità commerciale. L’area di concessione più ampia, che si estende su 593 km², potrebbe custodire oltre 33 milioni di tonnellate di petrolio e 27 miliardi di metri cubi di gas, aprendo scenari inediti per il settore energetico polacco.

Un giacimento che cambia la strategia energetica della Polonia

Se confermati, questi dati rappresenterebbero un vero e proprio salto di scala per la Polonia, che nel 2023 aveva riserve petrolifere stimate intorno ai 20,2 milioni di tonnellate. La scoperta di Wolin East non solo raddoppierebbe le riserve nazionali, ma contribuirebbe a ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni di combustibili fossili, in un momento storico di grande attenzione all’autonomia energetica.

“La scoperta del giacimento Wolin East potrebbe rivelarsi un punto di svolta nella storia dell’esplorazione di idrocarburi in Polonia, soprattutto nelle aree ancora poco esplorate della Zona Economica Esclusiva polacca nel Mar Baltico”, ha dichiarato Krzysztof Galos, Sottosegretario di Stato e Capo Geologo nazionale. Anche il CEO di CEP, Rolf G Skaar, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “questo è un momento storico per Central European Petroleum e per il settore energetico polacco. Wolin East è più di un promettente deposito: rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare il potenziale geologico ed energetico del Mar Baltico”.

Dettagli tecnici e prospettive future

Il pozzo è stato perforato con una piattaforma jack-up in acque profonde circa 9,5 metri, raggiungendo una profondità verticale totale di 2.715 metri. CEP, controllata polacca della società madre con sede in Canada (a maggioranza norvegese), gestisce le operazioni con l’obiettivo di sviluppare pienamente il potenziale dell’area. Secondo la Polish Press Agency, il Wolin East potrebbe diventare il più grande giacimento di petrolio e gas mai scoperto in Polonia e uno dei maggiori in Europa nell’ultimo decennio. Questo scenario potrebbe ridefinire la posizione della Polonia come attore energetico regionale e sostenere la transizione verso una maggiore sicurezza energetica.