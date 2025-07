Una scoperta che vale miliardi: BP ed Eni trovano un gigantesco giacimento di gas

MeteoWeb

Azule Energy, una joint-venture tra i colossi internazionali BP ed Eni, hanno scoperto un importante giacimento di gas naturale al largo dell’Angola, nel primo pozzo esplorativo a gas del Paese africano. Azule Energy, operatore del Blocco 1/14, ha annunciato una scoperta di gas presso il pozzo esplorativo Gajajeira-01, situato nel Bacino del Basso Congo, nelle acque territoriali angolane. Le valutazioni iniziali suggeriscono che i volumi di gas potrebbero superare i 1 trilione di piedi cubi, con fino a 100 milioni di barili di condensato associato, ha dichiarato Azule Energy, aggiungendo che i risultati “confermano la presenza di un sistema di idrocarburi funzionante e offrono nuove opportunità esplorative nell’area”.

Azule Energy continuerà a valutare il pieno potenziale della scoperta e a collaborare con i partner del Blocco 1/14 – Equinor, la società statale angolana Sonangol e Acrep – per definire la strategia di sviluppo ottimale. “Queste nuove scoperte sono un fattore motivante nei nostri continui sforzi per attrarre investimenti privati nel settore per lo sviluppo e la monetizzazione del gas”, ha affermato Paulino Jeronimo, presidente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Nazionale Angolana per il petrolio, il gas e i biocarburanti.