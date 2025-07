Dal Covid al “caldo killer”: l’ansia mediatica che trasforma ogni estate in emergenza

MeteoWeb

Il caldo è diventato il nuovo protagonista delle cronache estive italiane. Tra titoli sensazionalistici e bollettini di allerta, l’informazione meteorologica sembra aver assunto una dimensione ansiogena, tanto da essere paragonata da alcuni osservatori alla narrazione mediatica sviluppatasi durante la pandemia di Covid-19. È questa la tesi che emerge da un’analisi pubblicata nell’edizione odierna su La Verità a firma di Carlo Cambi, che invita a riflettere sul linguaggio utilizzato dai media e sulle conseguenze psicologiche e sociali di questa comunicazione.

Negli ultimi anni le ondate di calore sono state spesso descritte come eventi straordinari, con espressioni come “caldo record” o “inferno climatico” che campeggiano sulle prime pagine dei giornali e nei titoli dei telegiornali. Ma quanto c’è di scientifico e quanto di spettacolare in questi racconti? L’articolo sottolinea come l’uso di termini enfatici rischi di distorcere la percezione del fenomeno. La percezione termica, ad esempio, è un dato complesso che tiene conto di umidità, vento e altri fattori, ma raramente viene spiegato con chiarezza al pubblico. Il risultato? Una popolazione sempre più preoccupata e, spesso, impreparata ad affrontare in modo razionale gli eventi climatici.

Il ciclo dell’ansia: da Covid al clima

Secondo l’articolo, esiste una continuità nel modo in cui i media affrontano le emergenze: dopo la pandemia, il caldo sembra aver preso il posto del virus come protagonista del racconto allarmistico. “Lo schema è lo stesso, la facilità con cui ogni fenomeno è ricondotto alle alte temperature pure. Lo scopo è sempre colpevolizzare il cittadino per imporre le costose politiche ecologiste. Siti e tg rilanciano compulsivamente ogni decesso, accusando il termometro. Poi si scopre che si trattava di persone già molto malate. E c’è chi, come l’Ance, chiede norme sul modello di quelle anti Coronavirus”, si legge.

Questa strategia crea un ciclo di “indignazione permanente”, in cui ogni fenomeno naturale – che sia una pioggia intensa, una nevicata fuori stagione o un’ondata di caldo – viene trasformato in emergenza nazionale.

Politiche ecologiche e costi sociali

Il rischio di questo approccio non è solo psicologico. L’articolo mette in guardia contro una possibile strumentalizzazione del clima per giustificare politiche ambientali dai costi elevati, spesso senza investire in misure concrete per rendere le città più resilienti. Invece di spingere solo su restrizioni e campagne di sensibilizzazione bisognerebbe favorire interventi strutturali: più spazi verdi urbani, piani di adattamento climatico, infrastrutture capaci di mitigare gli effetti delle ondate di calore.

La narrazione costantemente ansiogena non è priva di effetti collaterali. Numerosi studi hanno già evidenziato come la comunicazione di emergenza, se protratta nel tempo, possa contribuire ad ansia, stress e un senso diffuso di impotenza nella popolazione. L’articolo si conclude con un appello ai giornalisti e agli operatori dell’informazione: riportare i fatti con rigore, spiegare i dati con chiarezza e rinunciare a titoli che puntano solo a generare click e share.