Domani si celebra la Giornata Internazionale della Luna

Il 20 luglio di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale della Luna, istituita dalle Nazioni Unite per commemorare l’anniversario del primo allunaggio umano con la missione Apollo 11 della NASA, avvenuto proprio in quella data nel 1969. Questa giornata non è solo un tributo ai successi passati, ma anche un momento per riflettere sull’importanza di un uso sostenibile del suolo lunare e, soprattutto, sulla necessità di una cooperazione internazionale per un’esplorazione pacifica dello Spazio.

Finora, solo 5 nazioni hanno raggiunto la superficie lunare con i loro veicoli. Gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica, la Cina e l’India sono stati recentemente raggiunti dal Giappone, il cui lander SLIM è atterrato con successo a gennaio 2024. L’India, in particolare, ha segnato un traguardo storico nell’agosto 2023 con la missione Chandrayaan-3, la prima a posarsi sul Polo Sud lunare. La Cina, con la sua prima missione Chang’e 1 nell’ottobre 2007, ha poi continuato a esplorare il nostro satellite con altre cinque missioni, inclusa la prima ad arrivare sul lato nascosto della Luna.

Negli ultimi anni, la corsa alla Luna ha visto un’impennata di partecipazione da parte di aziende private. Nonostante numerosi tentativi falliti, tre aziende statunitensi hanno raggiunto il successo. Intuitive Machines ha fatto la storia a febbraio 2024 con Odysseus, il primo allunaggio privato. A marzo dello stesso anno, Firefly Aerospace ha avuto successo con Blue Ghost, che trasportava anche uno strumento italiano frutto della collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana e NASA. Pochi giorni dopo, un altro lander di Intuitive Machines, Athena, ha toccato la superficie ma in modo anomalo, compromettendo la missione. Un nuovo tentativo da parte di Astrobotic è previsto per la fine del 2025, dopo il fallimento della missione Peregrine nel 2024.

La Giornata Internazionale della Luna ribadisce l’importanza di continuare a spingere i confini dell’esplorazione spaziale, ma sempre con un occhio alla sostenibilità e alla collaborazione globale, garantendo che lo Spazio rimanga un dominio di pace e scoperta per tutti.