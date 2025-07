Emergenza alluvioni in Cina, Shaanxi in ginocchio per piogge torrenziali | VIDEO

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, la provincia cinese dello Shaanxi è stata colpita da intense precipitazioni che hanno provocato gravi alluvioni, in particolare nelle aree di Yulin e Yan’an. Le autorità cinesi, per far fronte all’emergenza, hanno inviato ieri oltre 23mila beni di prima necessità, tra cui letti pieghevoli e coperte, per sostenere le operazioni di evacuazione e assistenza ai residenti colpiti. Il maltempo ha avuto origine da una perturbazione che, da giovedì, interessa vaste zone del Paese, tra cui anche la provincia di Hebei. Il Centro Meteorologico Nazionale ha rinnovato l’allerta gialla per piogge torrenziali, prevedendo precipitazioni abbondanti in diverse regioni, dallo Shaanxi alla Mongolia Interna, fino a Sichuan e Zhejiang.

Il sistema cinese di allerta meteo utilizza un codice a 4 colori: rosso (massima gravità), arancione, giallo e blu. L’attuale allerta gialla indica rischi significativi per la popolazione e le infrastrutture.