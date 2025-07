ENGAGE 2025: il futuro della divulgazione scientifica tra IA, realtà immersiva e nuovi linguaggi digitali

MeteoWeb

Tre giorni per ripensare il modo in cui raccontiamo la scienza, per sperimentare nuovi linguaggi, tecnologie e modalità di relazione con il pubblico. Dal 9 all’11 luglio 2025 torna ENGAGE, l’evento nazionale di riferimento nella divulgazione scientifica e nel public engagement, giunto alla sesta edizione. Incontri, laboratori, workshop e attività pratiche pensate per innovare il dialogo tra scienza e società. Promosso da VIS S.r.l. – primo spin-off della Scuola Normale Superiore, partecipata da ETT S.p.A. – Dedagroup – assieme all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), anche quest’anno ENGAGE 2025 è ospitato da M9 – Museo del ’900 a Mestre, luogo iconico dell’innovazione nello studio del ventesimo secolo, e vede la rinnovata partnership con Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento DAIS, e il Patrocinio di APENET, la rete italiana degli atenei ed enti di ricerca per il Public Engagement.

Il programma prevede un corso intensivo di tre giorni dedicato alle pratiche della divulgazione scientifica e del public engagement, combinando speech frontali di taglio multidisciplinare con attività laboratoriali e di progettazione in gruppo. Giovanni Verreschi, CEO di ETT S.p.A. – Dedagroup, anche partner industriale di VIS, ha dichiarato: “ENGAGE rappresenta un laboratorio vivo, dove si sperimentano approcci narrativi innovativi, si ridefinisce il concetto di interattività e si formano professionalità capaci di comunicare la scienza in modo etico, accessibile e creativo. Siamo orgogliosi di contribuire, attraverso VIS, ad accrescere nella società e, soprattutto nei più giovani, coinvolgimento e consapevolezza nei confronti di scienza e conoscenza”.

“Con ENGAGE – sottolinea Marcos Valdes, AD di VIS – Virtual Immersions in Science – vogliamo offrire a chi lavora – o intende lavorare – nella comunicazione scientifica strumenti concreti, spazi di confronto e progettazione come occasione per accrescere e innovare i propri linguaggi”.

“Riflettere sui processi di accessibilità, interpretazione e condivisione del patrimonio culturale diviene sempre più necessario, soprattutto in tempi come questi in cui il progressivo distacco del pubblico dal bene culturale sembra non conoscere soste. diventa quindi indispensabile. M9 si dimostra ancora una volta grande attrattore di eccellenze e di visione soprattutto nell’ottica di trovare una nuova ed efficace capacità di narrazione attraverso il digitale!”, dichiara Serena Bertolucci, Direttore M9 – Museo del ’900.

Il tema dell’edizione di quest’anno è “La comunicazione digitale nel 2025: dal giornalismo alle esperienze immersive”: sarà approfondita, infatti, l’evoluzione della comunicazione scientifica attraverso i media immersivi e il ruolo crescente dei social network. Saranno esplorati, inoltre, l’impiego dell’Extended Reality e dei sistemi di intelligenza artificiale come strumenti di supporto alle capacità umane. Uno spazio speciale sarà dedicato all’uso della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale in musei, planetari e istituzioni accademiche.

Comitato scientifico

Il comitato scientifico di ENGAGE è composto da: Marcos Valdes, AD e direttore scientifico di VIS – Virtual Immersions in Science; Matias Guerra, artista multimediale socio fondatore e direttore creativo di VIS – Virtual Immersions in Science; Caterina Boccato, dal 2000 primo tecnologo presso INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) – Osservatorio Astronomico di Padova, responsabile nazionale della didattica e divulgazione per la Struttura di Presidenza per la Comunicazione; Chiara Di Benedetto Università di Padova, docente a contratto, tra i fondatori dello studio Bas Bleu; Sebastiano Moruzzi, professore associato in Filosofia e Teoria dei Linguaggi, responsabile scientifico del Centro di ricerca Cogito e senatore presso il Senato Accademico dell’Università di Bologna; Stefano Sandrelli, primo tecnologo presso l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e coordinatore italiano delle attività di education (NAEC) e di outreach (NOC) dell’International Astronomical Union; Fabiana Zollo, professoressa associata in Informatica all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Relatori

Tra i relatori, oltre ai componenti del Comitato scientifico e la direttrice del Museo M9 Serena Bertolucci, figurano Maria Roberta Novielli dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Davide Tiso del Conservatorio di Vicenza, Domenico Lanzilotta di Blum, Filippo Bonaventura di Geopop, Chiara Lucifora dell’Università di Bologna, Giulia Bordi dell’Università Roma Tre, Stefano Giovanardi del Planetario e Museo Astronomico di Roma, Enrico Liverani e Alessia Marchetti di Filò – Il filo del pensiero.