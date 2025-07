Esonda il Seveso a Lentate, allagamenti e famiglie evacuate: “ancora acqua in casa, non ne possiamo più”

MeteoWeb

A causa delle forti piogge di questa mattina, il Seveso è esondato a Lentate, in provincia di Monza e Brianza, causando allagamenti e disagi. In via Petrarca, che costeggia il fiume, l’acqua ha invaso giardini, garage e abitazioni. Due famiglie sono state fatte evacuare. “Ci è finita nuovamente l’acqua in casa. Non ne possiamo più”, dice a Prima Monza Mara Cogo, che col marito Ivan Visentin è stata costretta a lasciare casa. Già un anno fa, nella notte tra il 7 e l’8 luglio, il torrente era fuoriuscito dagli argini, allagando la loro casa.

“All’origine – spiega ancora la coppia – ci sono ancora i rami e i tronchi che si accumulano sotto le arcate del ponticello realizzato per la vasca di laminazione di viale Brianza”. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa. Il Seveso ha raggiunto il livello di attenzione nel milanese.