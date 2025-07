Dalla “fiammata storica” alla realtà: smascherate le fake news del caldo record

MeteoWeb

Il 20 luglio scorso, il quotidiano La Repubblica ha lanciato un allarme meteo con il titolo “Nuova fiammata di caldo, l’Italia va verso i 50 gradi: ‘La più forte della storia’“. Si prevedevano temperature record al Sud, in particolare a Catania e Siracusa, mentre il Nord era in allerta per nubifragi e frane. Un sito meteo aveva addirittura parlato della “più forte fiammata africana degli ultimi decenni o addirittura della storia“. Se da un lato lo scenario di un’Italia divisa, con temporali al Nord e caldo al Sud, si è in parte concretizzato, le previsioni più catastrofiche si sono fortunatamente rivelate eccessive. Nonostante si siano registrate alte temperature, l’inferno in terra prospettato non si è materializzato.

L’articolo de La Repubblica aveva paventato scenari di metalli che si dilatano, plastica che si deforma e persino “proteine del corpo umano che iniziano a denaturarsi“. Tuttavia, la realtà è stata diversa. Non ci sono stati asfalti fusi o persone in stato confusionale per le strade.

Come sottolineato dal colonnello Paolo Sottocorona su La7, “Quello che è scritto sui giornali spesso non è vero” e “la temperatura percepita non esiste, è un falso“.